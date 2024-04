Demanen 24 anys de presó per als presumptes violadors d'una menor a les Bases de Manresa

La Fiscalia demana un total de vint-i-quatre anys de presó per a cadascun dels dos joves que estan acusats de violar una menor a l'interior d'un cotxe estacionat al carrer Cintaires de Manresa, a la zona de les Bases, el més de novembre de 2019, dotze per l'agressió sexual i dotze més com a cooperadors necessaris de l'agressió de l'altre. En el moment dels fets, els acusats tenien 19 i 22 anys, i la víctima, 17. El judici tindrà lloc a l'Audiència Provincial de Barcelona el dimecres de la setmana entrant.

Segons va informar NacióManresa llavors, els fets es van procuir la matinada del 17 de novembre de 2019. Els acusats, que circulaven en cotxe per la zona, van veure la víctima caminant i, aprofitant que un d'ells la coneixia, van aturar el cotxe, van entablir-hi conversa, la van convidar a beure d'un got que portaven i la van fer entrar en el vehicle.

La Fiscalia defensa que un cop dins del vehicle, la víctima es va sentir marejada i mentre li subjectaven els braços i les cames la van violar un rere l'altre. Com a conseqüència d'aquests fets, la víctima va presentar contusions i hematomes a diferents parts del cos, així com diverses ferides a les parts íntimes. En el seu nmoment, la víctima va denunciar que entre els agressors hi havia un tercer home, tot i que durant aquests anys no ha estat identificat.

Per aquests fets, la Fiscalia atribueix un delicte d'agresió sexual per cadascun dels acusats, pels quals demana dotze anys de presó com a autors i dotze anys més com a cooperadors necessaris en l'agressió de l'altre. A més, per a tots dos també demana la mesura de sis anys més de llibertat vigilada un cop completada la condemna en centre penitenciari, i dos anys sense poder-se aproximar a menys de mil metres de la víctima, ni a comunicar-s'hi de cap manera.

En concepte de responsabilitat civil, la Fiscalia demana una indemnització de 30.000 euros a la víctima, a cobrir de forma conjunta i solidària per part dels dos acusats.