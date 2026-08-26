Detenen dos homes a Sallent que portaven eines utilitzades per robar en domicilis

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimarts 25 d'agost dos homes com a presumptes autors d'una temptativa de robatori amb força a l'interior d'un domicili. Els agents de Trànsit els van interceptar durant un control de documentació a la C-16, al terme municipal de Sallent, cap a 2/4 de 10 del matí.
Eines amagades al vehicle
Els dos ocupants no van poder acreditar la seva identitat amb documentació original i van donar versions contradictòries sobre la seva procedència, destinació i activitat laboral. Davant aquestes incongruències, els agents van inspeccionar el turisme i hi van localitzar diverses eines habitualment relacionades amb robatoris amb força, algunes de les quals estaven ocultes a la zona de la roda de recanvi.
Entre el material intervingut hi havia tornavisos, potes de cabra, un bec de lloro de grans dimensions, tisores, una falca de fusta, una làmina de plàstic, guants i una llanterna.
Un dels detinguts té antecedents
Les comprovacions policials també van permetre constatar que un dels ocupants tenia antecedents per delictes contra el patrimoni, principalment per robatoris amb força en domicilis.
Davant dels indicis recollits, els agents van detenir els dos homes per la seva presumpta participació en una temptativa de robatori amb força a l'interior d'un domicili. La investigació continua oberta per determinar si els detinguts poden estar relacionats amb altres fets delictius comesos a la comarca del Bages.