Jutgen un manresà acusat d'agredir sexualment la seva germanastra de 7 anys

La secció tercera de l'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper 5 de febrer un manresà acusat d'agredir sexualment de forma continuada la seva germanastra a partir de que tenia 7 anys, quan ell en tenia 20. Segons l'escrit de la Fiscalia els fets van passar entre 2017 i 2020. La nena passava els caps de setmana amb el seu pare, que convivia amb la seva nova parella i amb els dos fills d'ella -un dels quals l'acusat- tant al domicili comú, com quan marxaven de vacances.
En moments en què l'acusat es trobava a soles amb la víctima li feia tocaments i la forçava a fer-h'hi també a ell, a banda de passar-li pel·lícules pornogràfiques. Aquests episodis es van reproduir una quinzena de vegades dueant aquests tres anys.
Com a resultat d'aquestes agressions, la víctima, que actualment té 16 anys, presenta afectació psicològica en forma d'estats emocionals negatius que canalitza mitjançant conductes disruptives, dèficit d'atenció i agressivitat "que en cas de mantenir-se en el temps podrien condicionar la personalitat de la menor".
Per tot plegat, la Fiscalia demana una condemna de 5 anys de presó a l'acusat per un delicte continuat d'agressió sexual a una menor de 16 anys, inhabilitació per fer tasques amb menors i prohibició de comunicar-se o acostar-se a la víctima per un període de 6 anys un cop complerta a condemna, temps en què estarà en llibertat vigilada. Com a responsabilitat civil, l'acusació també demana que indemnitzi la víctima en 10.000 euros pels danys causats i les seqüeles.