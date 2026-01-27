Detenen dos homes a Balsareny per cultivar marihuana amb més de 2.500 plantes

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 28 i 42 anys a Balsareny com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, després de localitzar un important cultiu de marihuana en un immoble del municipi. En l'operació s'hi van intervenir més de 2.500 plantes i una instal·lació preparada per al cultiu intensiu. Un dels arrestats també tenia una ordre judicial de detenció i ingrés a presó i va ser detingut, a més, per un delicte d'amenaces.
Avís veïnal i primera actuació policial
Els fets es remunten al passat 21 de gener, quan agents dels Mossos d'Esquadra de la comissaria de Manresa es van desplaçar fins a un immoble de Balsareny arran de l'avís de veïns que alertaven d'una possible activitat il·lícita en una casa de la població.
En arribar-hi, un home va obrir la porta i, quan els agents li van demanar la documentació, va entrar a l'interior de l'habitatge i no en va tornar a sortir. Després d'uns minuts d'espera, una segona persona que es trobava dins la casa va autoritzar els mossos a accedir-hi. Un cop a l'interior, els agents van comprovar que el primer individu havia fugit i van percebre una forta olor de marihuana. A més, van observar una habitació amb plantes petites de marihuana.
Davant d'aquests indicis, els agents van detenir l'home que havia autoritzat l'entrada com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública. Paral·lelament, una patrulla es va quedar custodiant l'immoble a l'espera de l'autorització judicial per poder fer-hi una entrada i registre.
Localització del segon sospitós
Aquella mateixa nit, els Mossos van rebre un nou avís alertant que una persona havia accedit a una finca propera a l'habitatge custodiat. Una patrulla es va desplaçar ràpidament a la zona i va localitzar un home amagat en una caseta d'un hort.
En adonar-se de la presència policial, l'individu va amenaçar els agents amb un rec, però finalment va desistir de la seva actitud. Un cop identificat, els agents van comprovar que li constava una ordre judicial de detenció i ingrés a presó vigent i el van relacionar amb l'home que havia fugit al matí de l'immoble investigat.
Per aquests fets, el segon home va quedar detingut per un delicte contra la salut pública, un delicte d'amenaces i per l'ordre judicial pendent.
Entrada i registre de l'immoble
El divendres 23 de gener, amb l'autorització judicial corresponent, els Mossos d'Esquadra van efectuar l'entrada i registre a l'habitatge. A l'interior van localitzar un total de 1.401 plantes de marihuana en fase inicial de creixement i 1.187 plantes en procés d'assecament.
A més, els agents van intervenir una instal·lació complexa destinada al cultiu interior, amb ventiladors, aparells d'aire condicionat, focus i altres estris dissenyats per afavorir el creixement i l'assecat de les plantes.
A disposició judicial
Els dos detinguts van passar el dia 24 de gener a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.