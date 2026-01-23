Desmantellada a Sallent una plantació de marihuana amb gairebé 800 plantes i quatre detinguts

Agents dels Mossos d'Esquadra van detenir el 20 de gener una dona i tres homes a Sallent, vinculats a una plantació amb 796 plantes de marihuana i gairebé 90 kg de cabdells. També se'ls acusa d'haver manipulat el subministrament elèctric per alimentar la instal·lació.
Investigació i entrada policial
La detenció dels quatre implicats és el resultat d'una investigació iniciada el passat octubre després de tenir indicis sobre l'existència d'una plantació de marihuana en una nau de Sallent. El 20 de gener es va dur a terme una entrada i perquisició a la nau, que va permetre localitzar dues estances amb 796 plantes en fase de floració, d'uns dos metres d'alçada.
A més, es van trobar dues sales amb una gran quantitat de plantes tallades i una sala d'assecatge amb gairebé 90 kg de cabdells, alguns ja embolicats per a la seva distribució.
Delictes i connexió amb el subministrament elèctric
Els quatre detinguts, dos dels quals amb antecedents per fets similars, també van ser denunciats per defraudació de fluid elèctric. Els investigadors van comprovar que havien habilitat un forat al terra per connectar-se de manera fraudulenta a la xarxa i alimentar la plantació.
Antecedents i tràmit judicial
La intervenció de gener s'afegeix a un desmantellament anterior a la mateixa nau, efectuat el 10 de juliol de 2023, quan es van confiscar 2.331 plantes i es van detenir tres persones. Els arrestats de l'última operació van passar a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Manresa.