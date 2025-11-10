La Guàrdia Civil desmantella una gran plantació de marihuana en una masia d'Artés

La Guàrdia Civil ha desmantellat una plantació amb més de 2.000 plantes de marihuana en una masia llogada d'Artés, en una actuació que s'ha saldat amb dos homes detinguts, de 35 i 38 anys, que han ingressat a presó provisional per ordre judicial. El registre, efectuat el passat 27 d'octubre, va permetre intervenir també dues armes il·legals, prop de 600 esqueixos i 800 grams de cabdells llestos per a la distribució.
Un operatiu amb 35 agents i suport de la Policia Local
L'operació va culminar el 27 d'octubre, quan un dispositiu format per 35 agents de la Guàrdia Civil i dues patrulles de la Policia Local d'Artés va accedir a la masia, situada als afores del municipi. L'interior de l'habitatge allotjava una instal·lació completa per al cultiu intensiu de marihuana, amb sistemes de ventilació, il·luminació i reg automàtic.
En total, els agents van intervenir 2.072 plantes -880 de mida gran, 418 de mitjanes i 1.347 de petites-, així com 600 esqueixos i 800 grams de cabdells preparats per a la seva distribució. A més, es van localitzar dues armes de foc sense autorització, una amagada sota el llit d'un dels detinguts i una altra a l'interior de la xemeneia de la cuina.
Moviments sospitosos i defraudació de fluid elèctric
La investigació es va iniciar a principis de setembre, després que la Guàrdia Civil tingués coneixement de moviments sospitosos a la masia. Els agents van comprovar que l'habitatge comptava amb un sistema de vigilància perimetral que controlava tots els accessos i que, tot i no estar-hi empadronat ningú, hi havia consums irregulars d'electricitat.
Aquests indicis van portar a obrir diligències per un presumpte delicte de defraudació de fluid elèctric, fet que va derivar finalment en el registre del 27 d'octubre, amb el descobriment de la plantació.
Presó provisional per als dos detinguts
Durant el registre, els agents van detenir dues persones que es trobaven a l'interior de la masia. El jutjat d'instrucció número 7 de Manresa va decretar presó provisional per als dos homes, de 35 i 38 anys, acusats de delicte contra la salut pública, tinença il·lícita d'armes i defraudació de fluid elèctric.