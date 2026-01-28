Sant Fruitós de Bages impulsa un taller de cuina saludable dins la formació d'adults

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha programat un taller de cuina saludable dins l'oferta de formació continuada per a persones adultes. L'activitat vol promoure hàbits alimentaris equilibrats i oferir eines pràctiques per millorar l'alimentació quotidiana a través de receptes senzilles i nutritives.
Tres sessions pràctiques al febrer
El taller de cuina saludable es durà a terme en tres sessions els dies 11, 18 i 25 de febrer, en horari de 17.30 a 19.30 hores, al Nexe Espai Jove. Durant les sessions, els participants aprendran a elaborar esmorzars, dinars i sopars equilibrats, pensats per adaptar-se fàcilment al dia a dia i a diferents necessitats alimentàries.
L'activitat està adreçada a persones majors de 18 anys i té un enfocament eminentment pràctic, amb l'objectiu de facilitar coneixements útils per millorar la salut i el benestar a través de l'alimentació.
Inscripcions obertes i places limitades
El preu total del curs és de 15 euros. Les inscripcions es poden formalitzar de manera presencial a l'Àrea d'Atenció a les Persones, situada al carrer Padró, 74, o bé de forma telemàtica a través de l'enllaç habilitat per l'Ajuntament.
Les places són limitades i s'assignaran per ordre d'inscripció, dins el compromís municipal de fomentar la formació contínua i els hàbits saludables entre la ciutadania.