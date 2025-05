Sant Vicenç incorporarà agents cívics nocturns aquest estiu

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha obert aquest dimecres el termini per presentar sol·licituds al procés de selecció per incorporar els nous agents cívics nocturns, coneguts com a serenos. Aquesta nova figura, prevista al Pla d'Acció Municipal (PAM), té com a objectiu millorar la seguretat ciutadana i la convivència als espais públics, especialment durant els mesos d'estiu, quan l'activitat nocturna augmenta.

Una presència cívica i preventiva al carrer

Els agents cívics nocturns faran tasques de prevenció, suport a la ciutadania i, si s'escau, vigilància (en col·laboració amb la Policia Local) en horari nocturn (de les 11 de la nit a les 7 del matí) durant els caps de setmana. Les seves funcions inclouran fer rutes nocturnes coordinades amb la Policia Local; detectar i comunicar incidències o desperfectes a la via pública; vetllar pel compliment dels horaris de tancament de locals i espais públics; acompanyar persones vulnerables o en situació de risc; informar la ciutadania i prevenir actituds incíviques, i donar suport a campanyes puntuals municipals.

"Amb la posada en marxa d'aquest servei, fem un pas endavant per garantir la tranquil·litat dels veïns i veïnes durant les nits d'estiu, amb una presència visible, preventiva i coordinada amb la Policia Local", ha destacat l'alcalde Dani Mauriz.

Una iniciativa inclosa al Pla d'Acció Municipal

La incorporació dels serenos és una de les accions prioritàries del PAM, que aposta per una seguretat ciutadana més pròxima i adaptada a les necessitats reals del municipi. Els agents no tindran funcions policials, però seran una figura clau en la detecció i transmissió d'incidències, el suport a persones vulnerables i la millora de la convivència.

Procés de selecció obert

Les persones interessades poden presentar la seva sol·licitud al registre general de l'Ajuntament fins el dia 26 de maig. Els requisits bàsics per aspirar al lloc són tenir nacionalitat espanyola o d'un estat de la UE; ser major d'edat i no superar l'edat de jubilació forçosa; disposar del títol de graduat escolar o ESO; acreditar coneixements de català (nivell B2) i, si escau, també de castellà, i estar en condicions físiques i psíquiques per exercir les funcions.

Com presentar la sol·licitud

Les sol·licituds es poden presentar al Registre General de l'Ajuntament (Plaça de l'Ajuntament, 10), a través de la seu electrònica, o bé per qualsevol dels canals previstos per la Llei 39/2015. En cas de no presentar-se directament a l'Ajuntament, caldrà enviar còpia de la instància a l'adreça svc.rrhh@svc.cat dins del termini establert.