Un detingut a Santpedor per conduir begut i amb el permís retirat

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Santpedor un home, de 33 anys, per conduir sota els efectes de l'alcohol i amb el permís retirat. També se l'acusa d'atemptat a l'autoritat. Els fets van tenir lloc diumenge, cap a les 10 de la nit, després que la policia rebés l'avís d'una col·lisió entre dos vehicles sense ferits. Un dels conductors havia fugit del lloc dels fets. Poc després, els agents van localitzar el vehicle del fugitiu circulant fent ziga-zagues pel nucli urbà. En aturar-lo, van comprovar que el conductor no disposava de permís de conduir en vigor, ja que li havien retirat judicialment. A més, presentava símptomes evidents d'anar begut: tenia la boca pastosa i dificultat per mantenir l'equilibri.
Segons la policia, mentre esperaven l'arribada d'una dotació de trànsit per sotmetre'l a les proves d'alcoholèmia, l'home es va mostrar nerviós i alterat, arribant a amenaçar els agents i empènyer un mosso. Per aquest motiu va ser detingut també per un delicte d'atemptat a l'autoritat.
Finalment, la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu de 0,98 mg/l, gairebé quatre vegades la taxa legal. L'home, que ja té antecedents, ja ha passat a disposició judicial.