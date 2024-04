10 activitats que no et pots perdre del Lactium de Vic 2024

La ciutat de Vic es converteix, els dies 20 i 21 d'abril, en el gran aparador del formatge artesà català amb la fira Lactium. El parc Jaume Balmes de la capital d'Osona serà l'escenari de la setzena edició de la mostra que, aquest 2024, comptarà amb una quarantena d'artesans, més de 200 formatges per tastar i comprar al tall i una quinzena més de productes agroalimentaris.

Es tracta d'una fira transversal, inclusiva i festiva que es desplega al voltant d'una programació farcida de propostes relacionades amb el món formatger, la gastronomia o la cultura, i enguany, també donarà veu a la pagesia del territori amb la presència de la Plataforma Revolta Pagesa. Per fer més fàcil la visita a Vic, hem seleccionat 10 activitats que no us podeu perdre al Lactium 2024.

1. L'Aula de Formatge Bonpreu i Esclat: cultura i divulgació formatgera

L'Aula de Formatge Bonpreu i Esclat és un espai de divulgació formatgera per donar a conèixer relats, valors i projectes innovadors al voltant de diferents formatges i dels seus productors. També s'hi explicaran històries de vida singulars, de proximitat i amb valor afegit.

Quan? Dissabte 20 i diumenge 21 d'abril

Dissabte 20 i diumenge 21 d'abril On? Parc Jaume Balmes

Parc Jaume Balmes Reserva d'entrades al Punt d'Informació a Lactium (places limitades; preu: 5 euros)

Més informació aquí

2. Jornada Les claus del comerç dels formatges artesans

La setzena edició de Lactium proposa la jornada Les claus del comerç dels formatges artesans, un simposi dirigit exclusivament a professionals del sector amb la finalitat de crear un espai de trobada i de debat per compartir mirades i perspectives donant veu a tots els actors de la cadena de valor del formatge artesà català.

3. TxisArts: activitats per tots els públics

Lactium s'articula al voltant d'una programació d'activitats per a tots els gustos i públics bona part de les quals es despleguen al voltant de l'espai TxisArts, escenari on passaran moltes coses durant els dos dies de la mostra: actuacions de música en directe, espectacles infantils o, fins i tot, la presentació dels llibres Cremo de la cuinera i divulgadora gastronòmica Maria Nicolau; Vaques: històries d'una veterinària rural d'Imma Puigcorbé; i De l'hort al plat, de Pep Salsetes.

Quan? Dissabte 20 i diumenge 21 d'abril

Dissabte 20 i diumenge 21 d'abril On? Parc Jaume Balmes

Parc Jaume Balmes Més informació aquí

4. TxisBar: degustar, descobrir, gaudir

El TxisBar és un dels grans atractius de Lactium. Es tracta de l'espai de degustació de la fira, on els visitants poden tastar, descobrir i gaudir dels productes que s'exposen a la mostra. S'oferiran fustes amb cinc tipologies de formatges diferents, una confitura de Just For Cheese-Can Bech, galetes de cereals i una copa de vi del Celler Cap de Ruc.

Quan? Dissabte 20 i diumenge 21 d'abril

Dissabte 20 i diumenge 21 d'abril On? Parc Jaume Balmes

Parc Jaume Balmes Més informació aquí

5. Quin és el millor formatge català artesà?

Després de no poder-se celebrar durant la passada edició, enguany es recupera el Concurs Lactium: formatges artesans catalans. La quinzena edició d'aquest certamen comptarà amb la presència de 150 formatges distribuïts en 15 categories diferents amb l'objectiu final de donar més visibilitat als productes artesans. Enguany el concurs inclou novetats importants, com l'estrena de tres subcategories dedicades al mató –de cabra, de vaca o d'ovella- o un nou sistema de valoració per tal de garantir l'anonimat dels formatges a tastar aconseguint una competició d'alt nivell que posarà a prova la seixantena de membres que configuren el jurat.

Quan i on seran les deliberacions del jurat? Dissabte 20 d'abril durant el matí a la Casa Ricart

Dissabte 20 d'abril durant el matí a la Casa Ricart Quan i on s'entreguen els premis? Dissabte 20 d'abril a partir de les 17:30 hores a l'espai TxiArts

Dissabte 20 d'abril a partir de les 17:30 hores a l'espai TxiArts Més informació aquí

6. A la recerca del millor pastís de formatge català

Lactium i Ajuntament de Vic convoquen la segona edició del Premi Millor Pastís de Formatge català, amb el requisit indispensable que la base de la crema del dolç porti un mínim d'un 20% de formatge català artesà, que la tipologia del pastís sigui cuit al forn i que no superi els 26 cm de diàmetre. Aquesta iniciativa pretén fomentar l'ús de productes artesans i de proximitat a la pastisseria i la restauració.

Quan i on seran les deliberacions del jurat? Dissabte 20 d'abril durant el matí a la Casa Ricart

Dissabte 20 d'abril durant el matí a la Casa Ricart Quan i on s'entreguen els premis? Dissabte 20 d'abril a partir de les 18:00 hores a l'espai TxiArts

Dissabte 20 d'abril a partir de les 18:00 hores a l'espai TxiArts Més informació aquí

7. Del Lactium al plat

Lactium també arriba als restaurants d'Osona i el Lluçanès amb les jornades gastronòmiques impulsades pel col·lectiu Osona Cuina en el marc de les quals una dotzena d'establiments d'ambdues comarques elaboren plats dolços i salats amb formatges del territori.

Quan? Del 5 al 21 d'abril

Del 5 al 21 d'abril Tots els detalls dels restaurants i productors participants en la campanya #platlactium

8. "Sense pagesia no hi ha formatge"

En plena revolució del sector primari català –i després de l'èxit del Mercat del Ram-, la Plataforma Revolta Pagesa també aterrarà a Lactium per continuar explicant en primera persona les seves reivindicacions. A la festa del formatge català artesà de la capital d'Osona hi arriben amb una gimcana –per a grans i petits- a través de la qual el participant ha de superar diverses proves –tràmits burocràtics ficticis- per acabar obrint una explotació imaginària.

Quan? Dissabte 20 i diumenge 21 d'abril

Dissabte 20 i diumenge 21 d'abril On? Parc Jaume Balmes de Vic

9. La formatgeria convidada

Amb l'objectiu de donar a conèixer iniciatives i històries amb valor afegit, Lactium convida aquest 2024 a la formatgeria Bisqato (Guitiriz, Lugo). Es tracta del projecte de vida de dos veterinaris gallecs, la María i en Miguel, a través del qual des del 2018 elaboren formatges amb llet de vaca de pastura proporcionada per un ramader de proximitat que cuida un ramat de vaques de la raça Holstein en producció ecològica.

Quan? Diumenge 21 d'abril

Diumenge 21 d'abril On? Parc Jaume Balmes de Vic, a l'Aula de Formatges Bonpreu i Esclat

Parc Jaume Balmes de Vic, a l'Aula de Formatges Bonpreu i Esclat Més informació aquí

10. Lactium, una fira amb impacte

Lactium és una fira transversal, inclusiva, festiva, per a tots els públics i amb un gran impacte social i econòmic a la ciutat de Vic. En aquesta línia, la capital d'Osona s'impregna també de cultura formatgera i, entre altres activitats, durant aquest trimestre s'ofereix un taller d'elaboració de formatges i mató als Centres Cívics de la ciutat o un Cine Fòrum amb la projecció d'una pel·lícula dedicada a les matonaires de Montserrat dirigida per membres del col·lectiu El Borgit.