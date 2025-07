Prats de Lluçanès recupera el Cafè Teatre Orient després de més de 20 anys tancat al públic

L'històric Cafè Teatre Orient de Prats de Lluçanès obre de nou les seves portes després de més de 20 anys tancat al públic. L'Ajuntament ha reformat per complet l'equipament cultural i el posa a ple rendiment amb una programació inaugural potent, diversa i per a tots els públics.

Amb una inversió de 2 milions d'euros, el nou edifici, dissenyat per l'arquitecte valencià Carlos Pardo, compta amb una superfície de 1.052 metres quadrats i incorpora un teatre amb capacitat per a 270 persones assegudes -i més de 600 a peu dret-. També disposa de dues sales polivalents i el Bar-Restaurant Cafè Teatre Orient, que reobrirà amb una proposta popular centrada en el territori.

També compta amb dues sales polivalents i el Bar-Restaurant Cafè Teatre Orient, que reobrirà amb una proposta popular i una cuina del territori. L'encarregat de fer-lo funcionar serà el xef Isaac Monzó, propietari de Cal Trumfo: "Volem fer un restaurant obert a tota la ciutadania de Prats i del Lluçanès".

Un edifici històric

L'edifici data de l'any 1907 i va ser un equipament referent pel poble on "va passar-hi de tot", explica el regidor de Cultura de Prats, Jordi Batriu. Entre altres, el Cafè Teatre Orient ha estat testimoni de l'efervescència cultural que va viure el municipi durant bona part del segle XX, un espai que havia acollit des de projeccions cinematogràfiques, teatre, els balls de gala de la Festa Major o, fins i tot, un concert d'Ovidi Montllor.

A més del Teatre Orient, en aquella època Prats també disposava dos espais culturals més, "però vam passar de tres a zero", explica Batriu. L'any 2014, a través d'una permuta, l'equipament va passar a ser propietat municipal i, durant 10 anys, l'Ajuntament ha buscat els recursos per tirar endavant el projecte de remodelació del Cafè Teatre Orient.

El 2024 van començar les obres i, avui, encara s'hi està treballant per a la posada a punt. Paral·lelament, quan van iniciar-se els treballs, el consistori havia obert un procés participatiu perquè la ciutadania hi digués la seva.

Entre altres qüestions, els habitants del municipi insistien en el fet de conservar alguns elements històrics i patrimonials de l'edifici, incorporat al Catàleg de Béns a Protegir de l'Ajuntament. Així, s'ha mantingut la façana i s'han restaurat unes antigues butaques del galliner, part de les rajoles del Cafè i l'antic projector de cinema.

Una desena de despatxos van participar en el procés d'adjudicació del projecte i, finalment, va ser l'arquitecte valencià Carlos Pardo qui s'ha fet càrrec de l'obra.

Un equipament del poble i pel poble

El regidor de Cultura de Prats de Lluçanès, Jordi Batriu, destaca que, al nou Cafè Teatre Orient, "hi ha de passar moltes coses" i afegeix que "tenim molt clar que és un equipament de poble i les entitats també se l'han de fer seu". "Volem ser referents de tot el que passa al Lluçanès", afegeix la tècnica de Cultura de l'Ajuntament.

Pel que fa a la programació, aquesta combinarà espectacles potents i, sobretot, hi haurà una forta presència d'artistes locals. Hi tindran cabuda proposta de tota mena, des de teatre, passant per la música, la dansa o el circ.

La temporada inaugural arrencarà el 19 de setembre amb una jornada de portes obertes perquè tothom pugui descobrir el nou equipament cultural, mentre que el dissabte 20 de setembre arrencarà oficialment la programació amb una gala inaugural i l'espectacle A d'Amor.

Fins al mes de gener s'han programat un total de sis espectacles: Mort a les cunetes; un concert de Mar Pujol; La Majordoma; Laboratori artístic de teatre; La memòria del gel; i Un tros de pa.

Les entrades ja estan a la venda i es poden adquirir a través de la nova pàgina web del Cafè Teatre Orient de Prats de Lluçanès.