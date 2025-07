Aquest cap de setmana, Vic encara la recta final de la Festa Major 2025. Després de més de dues setmanes de gresca i xerinola, la ciutat s'acomiada de la celebració amb un bon grapat d'actes i activitats entre les quals en destaquen el castell de focs i la Contracrida, el diumenge 13 de juliol al vespre.

Així doncs, la capital d'Osona arriba als últims tres dies de Festa Major amb una programació de propostes lúdiques i culturals per a tots els públics i gustos. Aquest divendres 11 de juliol, la jornada arrenca a la tarda amb tallers i xerrades als centres cívics, mentre que al vespre tindrà lloc la ballada de swing a la rambla del Passeig, teatre a l'Espai ETC, la possibilitat de descobrir l'experiència Vicpuntzero de nit i música en directe amb l'Orquestrina Trama.

El dissabte 12 de juliol, penúltim dia de celebració, la jornada arrencarà al matí amb un maridatge de sake amb xocolata -dins del programa Més Nits, del Festival de Cinema Oriental de Vic-, seguit del concert familiar amb La Belluga, teatre i, a la nit a la plaça Major, el 99è Concurs de Colles Sardanistes.

Finalment, el diumenge 13 de juliol es clourà la festivitat amb dos dels actes més esperats de la festa: el castell de focs -a partir de les 23:00 hores al Sucre- i la Contracrida -a partir de les 23:00 hores a la plaça Gaudí-.

Una Festa Major sense ofici ni sant

Enguany, la Festa Major de Vic ha viscut una situació inèdita: la diada de Sant Miquel dels Sants -patró de la ciutat- del 5 de juliol, s'ha desplegat sense ofici solemne i sense la imatge habitual del Sant. Tot plegat, després de la polèmica per la visita a Vic de Luis Argüello, president de la Conferència Episcopal Espanyola.

Després que alguns partits polítics del consistori vigatà i les comparses del seguici de Festa Major mostressin el seu rebuig a la visita del també arquebisbe de Valladolid -aquestes últimes també havien anunciat una acció de protesta-, el Bisbat va decidir suspendre tots els actes religiosos programats per Sant Miquel.

Així, la diada del 5 de juliol va quedar-se sense l'ofici solemne i, el seguici, sense la imatge habitual del Sant, ja que l'autoritat eclesiàstica també va decidir tancar la Casa Natal de Sant Miquel.

Tot plegat va derivar en una jornada inèdita a la ciutat, on tot i la decisió del Bisbat, sí que es va desplegar amb normalitat el seguici i els balls tradicionals vigatans a la plaça de la Catedral. Amb tot, els protagonistes de la diada van ser els crits de "Fora el bisbe" i la indignació de molts vigatans i vigatanes per no poder gaudir de la tradicional missa i de la imatgeria del patró de la ciutat.