Sant Julià de Vilatorta estrena la Biblioteca Anton Carrera

Aquest 2024, Sant Julià de Vilatorta viurà la diada de Sant Jordi més especial dels últims anys. Aquest 23 d'abril, obre portes al públic la nova Biblioteca Anton Carrera, un equipament cultural de primer ordre ubicat al reformat edifici municipal de l'Arc de Noè, sobre del Centre d'Atenció Primària del municipi.

Tal com es va acordar al ple del consistori del passat febrer, la biblioteca porta el nom del poeta i artista vilatortí Anton Carrera, que va morir el desembre del 2023. D'altra banda, a la sala d'actes se li ha donat el nom de Francesc Orenes, fill adoptiu de la vila i un dels especialistes en exlibris més destacats del país.

Un punt de trobada cultural, inclusiu i participatiu

L'equipament, d'uns 490 metres quadrats, consta de dues plantes dotades de diferents espais destinats per a diversos usos. A la primera planta hi ha la sala polivalent, la recepció, la zona infantil, l'espai de trobada i lectura –premsa, revistes o llibres de ficció- i l'àrea de treball intern. A la segona planta, a sota teulada, és on s'ha dipositat el fons de coneixements –fons general i local, audiovisuals, ordinadors amb accés a internet i punts de lectura amb connexió informàtica- i un segon taulell d'informació i atenció al públic.

Un conjunt dinàmic i funcional que permetrà, també, realitzar presentacions de llibres, recitals, reunions i diversitat d'activitats culturals, sobretot al voltant de la sala polivalent Francesc Orenes.

La biblioteca compta amb una col·lecció de més de 7.000 documents, donant especial protagonisme als aspectes de participació comunitària i comunicació per esdevenir motor de canvi i transformació social, agent democratitzador de la cultura, de col·laboració i solidaritat. D'altra banda, la previsió és que pròximament també pugui disposar dels fons especials Francesc Orenes i el fons Anton Carrera.

A més de l'accés a la col·lecció i el servei d'informació als usuaris, la biblioteca oferirà els serveis de préstec, préstec interbibliotecari, connexió a internet, ofimàtica, impressió i escàner.

Un edifici eficient i sostenible

Amb la remodelació de l'Arca de Noè s'ha aconseguit un edifici eficient i sostenible des d'un punt de vista energètic, gràcies a l'aïllament de les façanes i la coberta l'afavoriment de la ventilació natural i noves instal·lacions de sistemes de producció geotèrmica i fotovoltaica.

Aquest equipament cultural i social de primer ordre obrirà 31,5 hores setmanals: