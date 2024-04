Tona es prepara per a una infinitat de màgia

El Festival Internacional de Màgia de Tona escalfa motors per a una vuitena edició farcida de novetats, en clau femenina i que compta amb una nova padrina, la cantant Txell Sust. Del 3 al 5 de maig, mags i magues emergents i de renom del panorama nacional i internacional participaran en el certamen, on mostraran diferents maneres d'entendre i executar la màgia.

Aquest 2024, Una Tona de Màgia girarà al voltant del concepte de l'infinit, incorpora nous espais com el Jaciment arqueològic del Camp de les Lloses -on s'ha ideat una ruta màgica per visitar i acostar als visitants la memòria i la història d'aquest punt emblemàtic del municipi-, amplia la programació amb més espectacles, vermuts màgics, un vespre musical, actuacions pels carrers del poble o l'estrena del nou espectacle de Jordi Pota, director artístic del festival.

Una Tona de Màgia, tal com ha explicat la regidora de Cultura, Judit Sardà, pivota al voltant de diferents eixos: ser un festival obert, inclusiu, transversal i que té en compte el patrimoni i la història del poble.

Txell Sust, padrina de la vuitena edició

"Estic molt il·lusionada", explica la cantant Txell Sust, la padrina d'Una Tona de Màgia 2024. No és la primera vegada que assisteix al festival i detalla que va acceptar la proposta perquè "em va enamorar veure com s'aposta per l'art de la màgia". A més, la cantant de Mataró ha revelat que, en part, també se sent d'Osona i de Tona, on viu part de la seva família. "M'emociona veure que tot el poble es bolca en un art i estic convençuda que el festival serà un referent", diu Sust.

Txell Sust, padrina d'Una Tona de Màgia 2024, provant un truc de màgia durant la presentació de la vuitena edició del festivalIrene Giménez Vinyet

Moltes novetats

En aquesta línia, el certamen es desplegarà per cada racó de Tona i, aquest 2024, incorpora un nou escenari: el Jaciment i el Museu del Camp de les Lloses. No hi faltarà la fira màgica, que en aquesta ocasió també comptarà amb la presència de productes artesanals o d'alimentació. A més, amb la voluntat de fer arribar la màgia a tothom, també s'han programat activitats i actes a les residències de gent gran, així com els nois i noies del Centre Ocupacional de Sant Tomàs –ubicat a l'Espai Muriel Casals- tindran l'oportunitat de participar en un espectacle.

Tanmateix, el festival aposta per la transversalitat i, enguany, l'àrea de feminismes de l'Ajuntament de Tona portarà la 'Sex truck', una caravana on es mostraran diferents prespectives i temes al voltant de la sexualitat.

Més programació que mai

En el Festival Internacional de Tona 2024 "hi ha més programació que mai", explica Jordi Pota, director artístic del certamen. Els visitants hi trobaran infinitat de propostes per a tots els gustos i públics, i hi actuaran artistes de renom com Artem, un mag rus guardonat amb diversos premis.

Una Tona de Màgia continua apostant pel públic infantil "perquè és el futur de la màgia", diu Pota. Tanmateix, es manté la sessió Màgia Golfa –un espectacle per a majors de 18 anys- i els espais off, on els artistes poden presentar i mostrar les seves propostes.

Tampoc hi faltarà la perla del festival, la Gala Internacional, presentada per Raquel Molano, amb dos passis a La Canal i amb "molta màgia en femení".

Tota la programació del Festival Internacional de Tona 2024.