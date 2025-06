Canvis en els mercats setmanals de Vic per Sant Joan i la Festa Major

Els mesos d'estiu arriben farcits de festes i celebracions que, si bé són un goig que inunda d'alegria cada racó de pobles i ciutats, també comporten la reorganització dels calendaris, en aquest cas, de l'administració pública i d'altres esdeveniments que es despleguen als municipis.

És el cas de Vic i dels seus tradicionals i coneguts mercats setmanals de la plaça del Mercadal que, a causa de la celebració de Sant Joan i a la Festa Major, veuen alterada la seva normalitat.

D'aquesta manera, amb motiu de Sant Joan, demà dimarts 24 de juny no se celebrarà el mercat setmanal a la plaça Major i al Passeig.

Pel que fa a la Festa Major, enguany el dia de Sant Miquel dels Sants –patró de la ciutat- s'escau el dissabte 5 de juliol i, aquest fet, fa alterar el funcionament del mercat. Per aquest motiu, s'avançarà el divendres 4 de juliol per no coincidir amb el dia central de la celebració.

En aquest cas, però, tot i que el mercat es durà a terme en l'horari habitual, part de les parades de la plaça Major s'ubicaran al carrer Verdaguer per a facilitar el muntatge del gran escenari al Mercadal, que acollirà diversos concerts de Festa Major.

Des de l'Ajuntament de Vic destaquen que, els canvis, estan motivats per la coincidència amb dies festius i amb l'objectiu de garantir el bon desenvolupament de totes les activitats.