La UVic-UCC es dota d'unes instal·lacions punteres en audiologia

La Facultat de Medicina de la UVic-UCC acaba d'estrenar unes noves instal·lacions d'uns 160 metres quadrats amb quatre cabines acústiques. Es tracta de l'Audiolab, un laboratori amb tecnologia puntera "per fer tota mena d'experiments i mesures", destaca a l'ACN Gerard Encinas, coordinador del grau en Audiologia General i investigador. Encinas reivindica la figura de l'audiòleg, a qui encara es coneix poc, "però estem en el camí correcte perquè hi hagi massivament audiòlegs a hospitals i clíniques". "És una professió de futur. Els llocs on és oficial no hi ha atur", afegeix Francesc Roca-Ribas, vicedegà.

La primera promoció a la UVic-UCC es graduarà el 2027 i l'objectiu ara és que s'acabin reconeixent els estudis com una professió sanitària.

El coordinador del grau en Audiologia General de la UVic-UCC i investigador, Gerard Encinas, explica que als hospitals on ha fet recerca a Copenhague els equips són sempre multidisciplinaris. "Òbviament, hi ha otorrinolaringòlegs, però també hi ha audiòlegs, que treballen estretament amb ells. També logopedes, que fan la part de rehabilitació. I assistents d'audiologia, que serien els nostres àudios protesistes", explica.

"Intenten resoldre el problema de les pèrdues auditives, que és un problema complex, i requereix diferents especialitats", afegeix. La varietat de professionals de què parla Encinas, a Catalunya no existeix. Amb tot, es mostra segur que en un temps no gaire llunyà, el sistema sanitari veurà la "necessitat" d'anar-los incorporant.

Estudiants d`Audiologia a l`Audiolab de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC.

L.Busquets/ACN

El vicedegà del grau en Audiologia General de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC, Francesc Roca-Ribas, recorda que en tots els llocs on la professió és oficial, "no hi ha atur". I més enllà del sistema assistencial, els professionals també treballen en docència o investigació. "Un dels problemes que tenim com a país és que quan hi ha una nova tecnologia en el camp de l'audiologia, no hi ha professionals que la puguin posar en marxa", alerta el doctor.

Per la seva banda, Encinas explica que un altre problema de base és quan una persona va al centre d'atenció primària queixant-se de problemes d'audició. "Se'l tracta com si fos el preu que s'ha de pagar per fer-se vell. Evidentment que hi ha una relació entre audició i envelliment, però hi ha moltes coses a fer", assenyala. I ho compara amb quan es detecta colesterol a un pacient. "A aquesta persona no li diuen: mira t'estàs fent vell, mala sort", apunta. "El mateix hauria de passar amb els problemes auditius i vestibulars i s'hauria d'entendre que és un problema greu", afegeix Encinas.

El doctor Roca-Ribas assenyala que hi ha molts estudiants que actualment cursen el grau que ja estan començant a ser contractats per centres assistencials. "Estan veient la necessitat i moltes vegades abans que acabin el grau ja els contracten perquè estan aportant coneixement on abans hi havia un desert", destaca.

Els audiòlegs no són competència

El grau en Audiologia es va posar en marxa a la UVic-UCC el curs 2023-2024 de forma pionera a l'Estat. Això va provocar que interessats d'arreu arribessin a Vic per formar-se. És el cas de Juan Cifre, protetista de professió, de Madrid, que va voler ampliar els seus coneixements. Explica que és "molt motivador" formar-se amb aquest tipus de tecnologia tan puntera. "El que tenim aquí no ho veiem habitualment ni en clíniques ni hospitals", assenyala sobre l'Audiolab.

Cifre vol trencar una llança a favor dels audiòlegs en el sentit que no siguin vistos com una "amenaça" per part dels professionals que s'encarreguen de fer les pròtesis. "Vist des de fora podria interpretar-se així. Però no. Tenim un camp molt diferent d'allò que fan els companys tècnics en audiologia protètica", assenyala. "No haurien de tenir-nos gens de por. Els audiòlegs farem una altra cosa, farem molta més clínica, i menys pròtesis", detalla.

Núria Cuevas és una estudiant d'Audiologia General de primer curs. La seva inquietud va venir perquè el seu pare pateix pèrdua auditiva. "Sempre he sigut molt conscient del què suposa partir una pèrdua auditiva", explica. Cuevas reivindica la importància de tenir una bona salut auditiva. "Al final, l'audició no només és que estiguis incòmode per no sentir-hi, al final afecta l'estat d'ànim, la psicologia o la cognició", destaca.

L'Audiolab de la Facultat de Medicina de l'UVic-UCC està equipat amb la tecnologia més puntera del mercat perquè els estudiants s'hi formin i els investigadors també hi puguin fer els seus treballs i mesures. Entre d'altres, hi ha cabines audiomètriques o una cabina d'electrofisiologia, que no només està aïllada acústicament, sinó també electromagnèticament. En un futur pròxim, a un any vista, l'objectiu també és convertir les instal·lacions en un centre assistencial que pugui acollir pacients de Vic i Osona.