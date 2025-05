El Centra BETA de la UVic-UCC obra una nova seu a Roses per a la gestió i conservació de nius de tortuga careta

L'Ajuntament de Roses i el Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya han signat un conveni aquest divendres per tal d'instal·lar una nova seu al municipi, dedicat principalment a la gestió i conservació dels nius de tortuga marina.

En concret, l'espai se situarà a l'equipament municipal de Ca l'Anita i estarà centrat en la investigació de les tortugues careta. Malgrat que el darrer any només es va registrar un niu de tortuga careta a tota la costa catalana, l'increment de postes dels darrers anys ha fet que el Departament de Territori faci un seguiment anual de la nidificació d'aquesta espècie, a tot el litoral de Catalunya.

En aquest sentit, destaca especialment que el 2023 es va comptabilitzar la xifra rècord de nius d'aquesta espècie a les platges del país. En concret, van ser una desena els que es van trobar, entre els quals hi havia el primer localitzat a la Costa Brava, a Begur, al Baix Empordà. L'any passat, dels 52 ous que van fer eclosió a la platja de la Savinosa de Tarragona, 30 tortugues van nedar fins a la mar, tretze més es van traslladar a la Fundació per a la Conservació i Recuperació d'Animals Marins (CRAM) i nou es van catalogar com a immadures.

A la signatura del conveni hi ha assistit, precisament, la consellera de Territori i Sostenibilitat, Sílvia Paneque, que ha destacat la importància de la col·laboració entre institucions i ha destacat la riquesa del teixit "acadèmic i associatiu" que hi ha a Catalunya.

La consellera Paneque ha destacat la "bona feina" del Centre Tecnològic BETA per millorar la conservació de la tortuga careta, que està protegida i catalogada com a vulnerable en el Catàleg de fauna salvatge autòctona amenaçada. "Així mateix, és una oportunitat també per a Roses, perquè promourà l'arribada d'activitats vinculades a la recerca universitària i reforçarà el seu paper amb la conservació del litoral", ha assenyalat Paneque.