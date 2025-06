L'Ajuntament de Tona posa a disposició de la ciutadania dos habitatges de lloguer social

L'Ajuntament de Tona i la promotora immobiliària Edificacions Moreno han signat un conveni de col·laboració per a la cessió de dos habitatges en règim de lloguer a preus assequibles. Bon Preu també n'ha pres part: el desembre del 2023 obria un nou supermercat a Tona a la renovada plaça Major, un projecte que ha suposat una millora de l'entorn urbà, disposar d'una cinquantena de places d'aparcament al centre del municipi i dels dos habitatges per a ús social.



"Des de l'Ajuntament volem impulsar polítiques per a posar a disposició de la població habitatge digne i amb preus assequibles, especialment per a la població jove", explica l'alcalde de Tona, Lluís Ges.

L'accés a l'habitatge, insisteix el regidor de Joventut Guiu Grau, afecta directament a les persones joves i "Tona no n'és una excepció". En aquest sentit, remarca que "és una problemàtica difícil d'abordar des del món municipal" i accions com aquesta "són molt importants".

"És un projecte que hem tirat endavant amb molt d'esforç i estima pensant en les persones que hi viuran", detalla Isabel Cuberas, d'edificacions Moreno.

Característiques i adjudicació dels habitatges

L'Ajuntament de Tona posa a disposició de la ciutadania dos pisos en règim de lloguer assequible -sense moblar- al centre del municipi. En concret, s'ubiquen a la plaça 1 d'Octubre amb accés pel carrer de la Font.

El primer dels immobles es destinarà a persones joves d'entre 18 i 35 anys. S'ubica en planta baixa, compta amb una superfície de 44,41 metres quadrats i consta d'una habitació doble, cuina-menjador i bany. En aquest cas, el preu de lloguer és de 319 euros mensuals als quals cal afegir-hi les despeses de comunitat, escombraries, clavegueram i subministraments.

Pis de lloguer assequible de Tona destinat a joves d`entre 18 i 35 anys.

Aj. Tona

El segon pis es destinarà a la població en general i, en concret, a unitats familiars de tres a cinc membres. Ubicat en planta baixa, compta amb una superfície de 64,60 metres quadrats i consta de dues habitacions dobles, cuina-menjador, bany i terrassa. El preu del lloguer mensual és de 464,50 euros als quals també cal afegir les despeses de comunitat, escombraries, clavegueram i subministraments.

Pis de lloguer assequible de Tona destinat a una unitat familiar de tres a cinc membres.

Aj. Tona

Des de l'Ajuntament detallen que el termini per a la presentació de sol·licituds és el pròxim 2 de juliol. Les persones interessades poden presentar candidatura presencialment a les oficines municipals o a través de la seu electrònica del consistori.

L'adjudicació es farà a través d'un sorteig públic entre totes les sol·licituds presentades que compleixin els requisits.

I quins són els requisits?

Per a optar a un dels dos pisos de lloguer social de Tona, les bases estipulen que cal estar empadronat al poble amb una antiguitat mínima de tres anys; acreditar els ingressos de tots els membres de la unitat de convivència; no tenir cap altre habitatge en propietat –amb accepcions-; estar inscrit prèviament a la Borsa d'Habitatge de la Mancomunitat La Plana, que s'encarregarà de la gestió dels dos habitatges.