Territori preveu enllestir el pla alternatiu de transport pel tall de l'R3 de la tardor a finals de juliol

Renfe, Adif i el Departament de Territori estan treballant en el pla alternatiu de transport pel tall que hi haurà a l'R3 aquesta tardor. Així ho ha explicat Sílvia Paneque, consellera de Territori, que espera tenir-lo enllestit a finals de juliol i poder-lo presentar a l'Oficina Tècnica de l'R3, els ajuntaments i els usuaris.

L'objectiu, ha dit, és donar un servei "òptim" durant els 16 mesos del tall i que els usuaris "puguin arribar fins a Barcelona amb un bon servei". Per tant, des de Territori no donen per definitius alguns moviments que es coneixien aquesta setmana, com la licitació de Renfe, on es reduïa els autobusos mobilitats, o el fet que desapareixia Centelles com a estació que connectava directament amb Barcelona.

Al juny, Adif aportava una nova data per a l'inici de la construcció del doble traçat de les vies de l'R3: el 27 de setembre. D'aquesta manera, quan acabi l'estiu s'iniciarà un tall ferroviari que s'allargarà prop d'un any i mig, molt més del temps del previst inicialment.

Al mateix temps, es feia públic que, la interrupció del pas de combois, constarà de dues fases i que per compensar-ho, es preparava una flota de 107 autobusos nous per cobrir les distàncies que quedin descobertes per la manca de tren.