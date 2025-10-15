Illa demana a l'Estat «garantir la diversitat» amb motiu de Companys

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha afirmat que el record de l'expresident Lluís Companys envia un missatge al conjunt d'Espanya. "Convivència és reconèixer i garantir la seva diversitat, la dels seus territoris o les seves llengües", ha dit després de fer l'ofrena al cementiri de Montjuïc davant la tomba del president afusellat avui fa 85 anys. Illa ha admès que hi ha "visions oposades" amb la resta de l'Estat, però s'ha mostrat convençut que es resoldran. "Ho estic perquè la immensa majoria de catalans i espanyols volem compartir esforços, solidaritat i solucions allunyats de les confrontacions estèrils", ha conclòs. Així mateix, ha reivindicat que la figura de l'expresident "és patrimoni de tots els catalans".\r\n