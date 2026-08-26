Junts, ERC i la CUP carreguen contra Collboni per no sancionar comerços pel català

Junts, ERC i la CUP critiquen el govern de l'Ajuntament de Barcelona per no inspeccionar ni sancionar comerços que incompleixen la normativa lingüística. El consistori al·lega que "prioritza la sensibilització" en un informe remès al Síndic de Greuges de Catalunya en resposta a la denúncia d'un activista contra 76 establiments de la ciutat. En la resolució, compartida a través de la xarxa social X per l’activista lingüístic, el Síndic detalla la resposta formal que li va traslladar el consistori el passat 4 d'agost.
Així mateix, l'executiu de Collboni explica en l'escrit que els comerços denunciats "no han estat incorporats, de moment, a cap campanya específica d’inspecció" i també reconeix que "no s’han realitzat inspeccions ni s’han iniciat procediments sancionadors". "L'Oficina Municipal d'Informació a les Persones Consumidores (OMIC) s'ha adreçat per escrit als establiments denunciats per recordar-los les obligacions derivades de la normativa lingüística vigent i els drets lingüístics dels consumidors", afegeix el consistori. El govern municipal també detalla diverses actuacions municipals de caràcter general amb l'objectiu de reforçar la presència del català en l'àmbit comercial.
Des d'ERC, la candidata a l’alcaldia de Barcelona, Elisenda Alamany, ha demanat explicacions al govern de Jaume Collboni. "El comerç ha de tenir clara la normativa lingüística. I té conseqüències saltar-se-la", ha afegit a través de les xarxes socials. Així mateix, ha promès que si el seu partit governa després de les eleccions municipals del maig aquesta qüestió serà una "prioritat" amb una regidoria i "fent complir la llei". El grup d'ERC registrarà aquest dimecres un prec per escrit demanant al govern municipal que rectifiqui.
Per la seva banda, el candidat a l'alcaldia de Junts, Jordi Martí Galbis, ha responsabilitzat el govern municipal de no protegir el català. "Si pots protegir el català, però decideixes no fer-ho, el problema no són els recursos; és el govern de Collboni. El català es defensa. Sempre, amb tot i arreu", ha afirmat a través de les xarxes socials.
Des de CUP Barcelona denuncien que l'alcalde de Barcelona digui que defensa el català, però "mira cap a una altra banda quan toca garantir-ne els drets dels barcelonins i barcelonines". "Admeten que no hi ha control ni seguiment, per tant, les obligacions lingüístiques queden en paper mullat. Si els ciutadans denunciem comerços per incompliments, de què serveix un govern que no inspecciona ni obre procediments sancionadors?", es pregunten els anticapitalistes en un missatge a X.
Collboni defensa la tasca de l'Ajuntament
L'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reivindicat aquest dimecres, després de les crítiques de Junts, ERC i la CUP, la tasca de l'ajuntament en la defensa del català. "Cap altre govern municipal en tota la història democràtica de Barcelona, inclosa l'etapa en la qual va estar liderat per Convergència i Unió, ha fet tant per la promoció de la llengua", ha asseverat Collboni en una roda de premsa a l'ajuntament, acompanyat pel conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno.
En contraposició, Collboni ha recordat les estratègies endegades per l'Ajuntament de Barcelona durant el present mandat, com el pla pilot en matèria lingüística que, durant la pròxima tardor, incidirà sobre més de 600 negocis del districte de Gràcia. El projecte combinarà diagnosi, informació i acompanyament en el compliment de la normativa vigent per "impulsar la presència del català" en el comerç i la restauració. "Estic molt orgullós del paper que està fent la comissionada d'Ús Social del Català, Marta Salicrú", ha dit. I ha subratllat: "Per cert, la primera comissionada de la llengua que ha tingut la ciutat de Barcelona en tota la seva etapa democràtica".