Paneque dona el condol i alerta contra la «conveniència política» de l’ES-Alert

La consellera de Territori i portaveu del Govern, Sílvia Paneque, ha demanat que l'ES-Alert no es converteixi en una "eina de conveniència política". En una roda de premsa aquest dimecres des del departament d'Interior, Paneque ha tornat a defensar que no s'activés aquesta alerta pels aiguats a Tarragona, i ha reiterat que l'executiu es va guiar per criteris tècnics. Aquest matí s'ha confirmat la mort de dues persones en quedar atrapades sota un mur que va cedir al Port de Roda de Berà per la tempesta de dissabte. Paneque i la consellera d'Interior, Núria Parlon, han expressat el seu condol. Parlon ha dit que donarà explicacions al Parlament per no activar l'ES-Alert "si hi ha preguntes a la sessió de control o a la comissió d'Interior".
Paneque ha remarcat que la visió del Govern sobre la no activació de l'ES-Alert "és la mateixa que ahir", quan ja va defensar, en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, que es descartés aquest sistema de comunicació amb la població: "Ningú entendria que l'ES-Alert es convertís en una eina de conveniència política. Es guia per criteris tècnics", ha justificat.
En aquest sentit, la consellera de Territori ha subratllat que l'ES-Alert és "una eina més", i que no activar-la no vol dir que no hi hagi comunicació amb la ciutadania: "S'activa o no en funció dels criteris tècnics de cada moment i de les previsions", ha argumentat.
La portaveu del Govern ha repetit que hi ha fenòmens meteorològics locals que, quan es detecten, s'avaluen, i es decideix si l'ES-Alert és una "bona eina" o no. En el cas dels aiguats a Tarragona del cap de setmana, la consellera ha defensat que hi havia indicacions diferents per a la població en funció de cada municipi, i que per això no es va apostar per l'ES-Alert.
Paneque ha reiterat el seu lament per les dues víctimes mortals, i ha expressat el condol de part de tot el Govern. La consellera ha insistit que la seguretat és el principal objectiu de l'executiu.
En la mateixa línia s'ha pronunciat Parlon, que ha apuntat que l'ES-Alert és "molt útil" en casos com ara l'incendi d'ahir a Collserola, perquè pot donar una "instrucció precisa". En canvi, en situacions en què les indicacions són "diferents" i poden ser "contradictòries", no es pot basar la protecció de les persones en aquesta eina, tal com ha opinat la consellera d'Interior. Encara sobre l'ES-Alert, Parlon ha manifestat que "cal mirar si es pot millorar" l'eina, i complementar-la amb d'"altres mecanismes".
Compareixença de Parlon
Els grups parlamentaris de Junts, Vox, PPC i Comuns han demanat la compareixença de Parlon al Parlament, precisament perquè expliqui per què no es va activar l'ES-Alert pels aiguats a Tarragona. Preguntada per aquesta qüestió, la consellera d'Interior ha afirmat que donarà "totes les explicacions que calgui, com sempre".
Repreguntada per si ho faria a petició pròpia, Parlon ha aclarit que donarà "totes les explicacions" en cas que se li adrecin preguntes a la sessió de control al Govern, al pròxim ple ordinari, previst per als dies 6, 7 i 8 d'octubre. "Si tenim preguntes a la sessió de control, donarem les explicacions. Si demanen la compareixença a la comissió d'Interior, hi anirem com sempre", ha conclòs.