Tomben vuit candidatures per a les eleccions al Parlament: consulta la llista completa

El DOGC ha publicat aquest dimarts el llistat definitiu amb les candidatures proclamades per les juntes electorals provincials per a les eleccions al Parlament de Catalunya. Finalment, seran 64 les que concorreran als comicis de les 72 que s'havien presentat provisionalment. Per tant, les Juntes Electorals n'han tombat 8. Aquesta seixantena de candidatures corresponen a 18 partits.

Les candidatures que no han estat proclamades a Barcelona són el Partit Univers Català, Reinicio Político (RESET), Familia y Vida i l'extrema dreta de Front Nacional de Catalunya (FNC). A Girona, Tarragona i Lleida s'ha exclòs el Partit Univers Català. A Lleida, tampoc s'ha proclamat la candidatura del PACMA.

A Barcelona, s'han proclamat 16 candidatures de les 20 presentades (PSC, Comuns – Sumar, ERC, PP, Vox, Frente Obrero, Cs, PACMA, Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, CUP, Izquierda por España, Junts, Per U Món Més Just, Aliança Catalana, Alhora i Recortes Cero). A Girona seran 15 candidatures (PSC, Comuns – Sumar, PP, ERC, Frente Obrero, CUP, Vox, Cs, Aliança Catalana, Junts, PACMA, Per Un Món Més Just, Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, Alhora i Recortes Cero).

A Lleida el 12-M hi haurà també 15 candidatures (PSC, PP, ERC, Comuns – Sumar, Frente Obrero, Vox, Cs, Per Un Món Més Just, CUP, Junts, Aliança Catalana, Alhora, FNC, Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya i Recortes Cero. I a Tarragona es presentaran 18 de les 19 inicials (PSC, Comuns – Sumar, ERC, Frente Obrero, PP, Vox, Cs, Per Un Món Més Just, CUP, Junts, Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya, Aliança Catalana, Izquierda por España, Recortes Cero, Convergents, FNC, Alhora i PACMA.