Mor l'organista i musicòleg Modest Moreno als 69 anys

L'organista i musicòleg Modest Moreno ha mort aquest dimecres als 69 anys. Nascut a Ripoll des de l'any 1978, tocava cada diumenge l'orgue barroc del Monestir de Santa Maria de Ripoll. Precisament aquest divendres el mateix monestir acollirà la cerimònia d'enterrament.

Com a músic va actuar a diferents punts de l'estat espanyol i també a l'estranger, com ara França i Rússia, especialitzant-se amb el repertori orgànic de la Península Ibèrica dels segles XIV al XX i reconegut per la crítica internacional. Com a pedagog, havia estat docent a l'Escola de Música-Conservatori de Grau Mig de Música de Vic.

L'any 2019 va iniciar una sèrie d'articles de divulgació sobre els monjos músics de Montserrat. L'últim disc que va publicar, Orgues notables de Catalunya, va formar part del 4t volum dedicat al Mil·lenari del Monestir de Montserrat.

Durant la seva formació musical, Moreno, que va néixer a Ripoll, va establir amistat amb el monjo de Montserrat Gregori Estrada, també organista, musicòleg i compositor a qui va considerar com "al seu únic mestre". També va ser alumne dels organistes Bernat Bailbé, Jordi Figueras i Montserrat Torrents, entre d'altres.

Com a investigador musicòleg, destaca la publicació de Tres notes sobre la Teoria musical al Monestir de Ripoll a l'edat mitjana (Annals del Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès) o l'estudi d'orgue de Francesc Galtayres del S.XVIIII de Sant Pere de Ripoll, entre d'altres.