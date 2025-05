Una ruta al Ripollès fusiona art i mitologia popular del Pirineu

Campdevànol i Gombrèn, al Ripollès, tindran una ruta que fusiona art i mitologia popular del Pirineu a través de l'antic camí ral i es pot fer caminant o en bicicleta. El projecte parteix la idea de l'artista Evelí Adam de "retornar les peces a la natura" i ha comptat amb l'ajuda de l'antropòleg cultural Toni Llagostera, per contextualitzar les obres. Durant més de dos anys, Adam va passejar per la zona del Puigmal on va agafar arrels d'arbres de grans dimensions, que després va convertir en personatges mitològics en format escultura.

Personatges com l'Hidra, un monstre rèptil amb múltiples caps, el Cavallet de mar, un híbrid peix i cavall, o el Cavall de Troia estan representades a les escultures d'Evelí Adam. Totes estan fetes a partir d'arrels de pi negre i roig que provenen d'una zona del Puigmal on van ser tallats fa setanta anys. "Les arrels van estar a la natura, amb aigua, fred i neu i fins llavors s'han conservat". Després de dos anys i mig buscant-ne, es va quedar amb aquelles que més el van inspirar.

Un cop al taller, la feina va consistir a retirar la part "més tova" fins que l'"ànima de la fusta", la part més resistent, quedava al descobert. Algunes escultures són d'una sola peça mentre que d'altres són la combinació de dues o més arrels. En total va fer 33 escultures que va recopilar sota el nom de "Mitologia i natura".

Fa uns anys, es van poder veure a sales d'exposicions i museus de Catalunya i a l'estranger. Ara, l'artista de Campdevànol tanca el cercle i les "retorna a la natura", una idea que ja tenia al cap des de feia temps. "Vull que la gent les conegui i contempli al seu territori, a la natura", explica. La ruta va des de Campdevànol fins a Gombrèn amb una dotzena d'obres. Són uns 9,5 quilòmetres de recorregut, que es pot fer a peu o amb bicicleta, fins a arribar al jardí botànic de Gombrèn.

La mitologia popular, una gran desconeguda

El projecte s'ha batejat amb el nom de "Relart" i és una combinació de les paraules "art', "rel" i 'relat'. L'antropòleg cultural Toni Llagostera s'ha dedicat a recopilar informació dels personatges mitològics i ha elaborat el text de les peces que es pot llegir en els QR que s'han col·locat a les escultures. "El Ripollès és una zona que fa mil anys que conserva un llegat mitològic important", explica. Això passa perquè va ser cruïlla de tres tradicions: la clàssica grecoromana, la nòrdica i la germànica. N'ha quedat una "barreja" que per molts, encara és molt desconeguda. "Era el moment de reivindicar-ho", assegura Llagostera. Ha resseguit les obres de figures com Joan Amades i també Joan Soler i Amigó, autor d'"Enciclopèdia de la fantasia popular catalana" (1998).

La Torre Mossèn Tor de Campdevànol acollirà la inauguració oficial el 31 de maig. Entre les activitats, hi ha una xerrada amb l'escriptor Daniel Rangil i la il·lustradora Laia Baldevey, autors de "Mitologia dels Països Catalans". L'endemà, s'estrenarà la ruta, que acabarà amb un dinar popular a Gombrèn. L'objectiu del projecte és divulgar el patrimoni de la serra del Montgrony i portar visitants. En un futur, volen obrir dues rutes més amb la resta d'escultures: Gombrèn-Santuari de Montgrony i des d'allà fins a Castellar de n'Hug.