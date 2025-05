Adjudiquen les obres per millorar l'estació de tractament d'aigua de Ripoll i Campdevànol

La Societat Municipal d'Aigües i Serveis de Ripoll (SOMASRSA) ha adjudicat les obres de millora de l'estació de tractament d'aigua potable de Ripoll i Campdevànol a l'empresa Agua, Residuos y Medio Ambiente S.A. Els treballs tenen un cost de més d'1,8 milions d'euros i es calcula que duraran sis mesos. Aquest any s'han presentat un total de tres empreses al concurs públic d'adjudicació.

L'estació de tractament té més de 50 anys i, a causa del disseny i l'antiguitat que té, té dificultats per resoldre els problemes de terbolesa de l'aigua per fortes pluges i els nivells alts d'arsènic quan hi ha sequera. Així ho han constatat els informes tècnics que acompanyen la licitació de l'obra. El febrer del 2024, per exemple, es va haver de restringir el consum d'aigua pels nivells alts d'arsènic.

Entre els treballs previstos hi ha la substitució dels equips de filtratge i de bombeig, l'adequació de l'edifici i la instal·lació d'un nou sistema de filtratge d'arsènic. Segons els informes tècnics, aquesta estació de tractament d'aigua es troba al final de la seva vida útil, no només pel que fa a les instal·lacions sinó també pels filtres. Això fa que tingui "dificultats operatives" en episodis de pluges i que l'aigua tingui uns nivells de terbolesa "tan elevats" que solen conduir a l'aturada de la instal·lació "per a la impossibilitat de tractar-la".

En períodes de sequera, l'arsènic que provés d'una de les conques del Freser es dispara i l'actual estació de tractament d'aigua es mostra insuficient. Així doncs, no es pot garantir la qualitat de l'aigua subministrada. Per aquest motiu s'ha pres la decisió de renovar el sistema d'eliminació d'arsènic i fer-lo més "eficaç".

Aquest és el segon cop que aquestes obres es treuen a licitació. El febrer del 2024 el concurs va quedar desert després que no s'hi presentés cap empresa. Des de l'Ajuntament de Campdevànol van atribuir-ho al fet que es posés un preu per sota del cost de les obres. Les obres comptaran amb una subvenció de 500.000 euros de l'ACA i la resta, s'assumirà des de l'Ajuntament de Ripoll (el 75%) i el de Campdevànol (25%).