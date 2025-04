Sant Joan de les Abadesses denuncia «deficiències greus» de cobertura mòbil

Sant Joan de les Abadesses té més de la meitat del municipi amb "deficiències greus" de cobertura 4G i, en una part important, no és de qualitat. Dels nuclis disseminats, cinc no reben senyal de cap dels tres operadors, i en dos dels polígons industrials també hi ha mancances. El municipi té una torre de telecomunicacions disponible des de fa deu anys que va costar més de 400.000 euros a la Generalitat i l'Ajuntament. No obstant això, cap de les tres operadores ha decidit anar-hi i, mentrestant, envien senyal des d'una torre més baixa amb "moltes limitacions".

L'alcalde de Sant Joan de les Abadesses, Ramon Roqué explica que hi ha molts nuclis sense cobertura telefònica. El mateix ha passat amb la fibra, que no ha arribat als nuclis disseminats. El batlle denuncia que el servei no respon a les necessitats de les persones i les empreses i que aquestes deficiències "van en detriment del desenvolupament i l'ocupació".

Malgrat els anys, l'alcalde afirma que la cobertura ha empitjorat des que les operadores han començat a retirar les connexions de coure. "Molts s'han quedat sense telèfon perquè no tenen cobertura i no poden mantenir el servei", afirma. A banda de no tenir 5G encara, el senyal que els arriba al nucli urbà també és deficient. A més, recorda que quedar-se amb el 4G quan la tecnologia avança tan de pressa els està perjudicant. Per això, el consistori demana a la Generalitat que “pressioni” les operadores per aconseguir millores.

Només un 23% dels punts mesurats té bon senyal

Fa uns mesos, l'Ajuntament va demanar als veïns que els fessin arribar les mancances de telefonia mòbil. Aquest març la Generalitat, a través de la Secretaria de Telecomunicacions, ha elaborat un informe tècnic del servei de Movistar, Vodafone i Orange amb mesures fetes sobre el terreny. Dels 13 punts analitzats, només 3 tenen bona cobertura i senyal (un 23%). Del 77% restant, destaquen cinc nuclis sense cap senyal mòbil: Ribamala, Caramelles, el Planàs, Cal Caire i Santigoses. Dos polígons industrials també s'han vist afectats, Colònia Llaudet i Colònia Jordana-Cal Gat, que presenten deficiències importants.

"Els últims anys el servei ha sigut catastròfic"

Oriol Guixà és el propietari d'un mas a Santigosa, on no hi ha cap mena de cobertura. "De sempre era un mal servei, però en els últims 10 anys ha sigut catastròfic", detalla. Oficialment, Telefònica no els ha dit que ja no funciona, però a la pràctica el senyal ha deixat d'arribar. Guixà atribueix aquestes mancances del servei a la falta de manteniment.

Per suplir-ho, han hagut de contractar internet per satèl·lit, però és molt més car. La quota ronda els 100 euros mensuals. Hi ha veïns, sobretot persones grans, que viuen sense telèfon. Per aquest veí, és un factor més perquè el despoblament continuï avançant amb "la falta de serveis". Creu que és la Generalitat la que hauria d'exigir que les operadores garanteixin el servei a tothom.

Conviure amb la mala cobertura és també un hàndicap per a empreses com Nova Belle Can, un centre dedicat a la guarderia de gossos i cria. El seu copropietari, Pere Boada, explica que, en el millor dels casos, només tenen "una ratlla de cobertura" amb Vodafone. Abans de tenir la fibra afirma que era més complicat treballar, però continuen tenint problemes amb els sistemes de pagament digitals . En el cas de les trucades, també han de fer equilibris. "Tenim la finca partida per la meitat en cobertura, de la meitat al riu és impossible i l'altra meitat, direcció a la carretera, tenim una mica de cobertura per poder parlar", afegeix.