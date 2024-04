L'historiador Josep Maria Figueres, Premi Sant Cugat a tota una trajectòria

L'historiador Josep Maria Figueres serà distingit amb el Premi Sant Cugat. Així ho ha anunciat l'alcalde, Josep Maria Vallès, en la presentació, d'aquest dijous al migdia de la primera edició dels nous Premis Sant Cugat de l'Any. El jurat ha reconegut la trajectòria a Figueres, que també és escriptor i ha estat professor a la UAB. L'historiador rebrà el guardó al Teatre-auditori durant la gala dels nous premis, que se celebraran el 20 de juny. Serà un acte singular, que recupera els premis després de cinc anys d'absència.

Els guardons s'han refundat. Estrenen logo, imatge i fins i tot un trofeu renovat, obra de l'escultor santcugatenc Pep Codó, amb elements reconeixibles per a la ciutadania de Sant Cugat. A banda de Figueres, també es premiarà al jove monologuista i actor Marc Buxaderas. Malgrat la seva discapacitat —va néixer amb una paràlisi cerebral tetraplègica— va decidir tirar endavant un projecte que actualment està en diferents iniciatives teatrals.

Nascut a Vilanova i la Geltrú, però molt arrelat a Sant Cugat, Figueres és autor de mig centenar de llibres sobre periodisme català, catalanisme polític i història cultural. També és autor d'un centenar de monografies sobre la història del periodisme català, com el dedicat als Papers de Salamanca. Història d'un botí de guerra (amb J. Ferrer i J.M. Sans Travé, 1996).

Els "Premis Ciutats de Sant Cugat" eren hereus dels "Premis Santcugatenc de l'Any", una iniciativa de l'associació Amics de Ràdio Sant Cugat, iniciada l'any 1982. Els premis "Santcugatenc de l'Any" van deixar d'atorgar-se l'any 2002.

Candidatures obertes

Les propostes de candidatures als Premis es poden presentar al web municipal. Poden fer el tràmit tant les persones que es consideren mereixedors potencials, com ara tothom que vulgui nominar una tercera persona . Les candidatures, tant individuals com col·lectives, han d'anar avalades per un mínim de 7 persones signants i un text de mèrits que expliciti per quins motius i per quin any una candidatura hauria de ser mereixedora d'optar als Premis.