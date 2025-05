Adeu a l'emblemàtic Can Manel, l'abans Zipi Zape: 36 anys d'història i passió blaugrana

Abaixa la persiana un altre establiment mític al Gòtic. L'emblemàtic bar Can Manel, abans conegut com a Zipi Zape, ha plegat aquest mes de maig després de 36 anys d'història i molts "moments inoblidables", tal com ha anunciat i fet públic la família propietària Sirvent Mourao a través d'una emotiva publicació a Instagram.

Des dels seus inicis l'any 1989, Can Manel, ubicat al número 34 del carrer Avinyó, es va convertir en molt més que un bar: era un punt de trobada i reunió pels aficionats blaugrana sota el nom d’Associació Barcelonista Mama Inés. Aquí hi han ressonat càntics, celebracions i tristors culers durant dècades.

El Zipi Zape, que així ha continuat en l'imaginari dels fidels, va tancar oficialment el passat 14 de maig. "Han estat 36 anys de moments inoblidables, històries compartides i persones que han fet d'aquest lloc una cosa única. Cada visita, cada gest d'afecte, cada record que s'ha forjat entre aquestes parets avui ens acompanya més que mai. Gràcies per formar part de la nostra història. Marxem feliços i satisfetes". I afegeixen, per deixar tranquils als seguidors del Barça, que "el pròxim propietari també és culer". I és que "hi ha passions que no es negocien".

El tancament de Can Manel s'afegeix a una llarga llista de comerços i negocis emblemàtics del centre de Barcelona en dir adeu, desapareixent així també una part de la història i identitat local.