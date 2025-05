Els ajuntaments de la Catalunya Nord i Òmnium recorren la prohibició del català als plens

Òmnium Cultural i els ajuntaments de la Catalunya Nord han presentat un recurs al Consell d'Estat francès en contra de la prohibició de parlar en català en els plens municipals. Aquest és el màxim tribunal que hi ha a França i ara han decidit elevar-ho a la màxima instància després que el prefecte dels Pirineus Orientals i els tribunals administratius de Montpeller i Tolosa hagin mantingut la decisió d'impedir l'ús de la llengua catalana en primer terme. Segons Òmnium Cultural, aquesta decisió vulnera la llibertat d'expressió dels càrrecs electes. El president de l'entitat, Xavier Antich, assegura que està preparat per "confrontar l'estat francès" per evitar que "releguin el català com a llengua de segona".