Catalunya demana ajuda a l'exèrcit per controlar el foc de l'Empordà

El Govern ha demanat ajuda a la Unitat Militar d'Emergències (UME) de l'exèrcit espanyol per controlar l'incendi que crema des d'aquest divendres al matí a la Bisbal d'Empordà atiat per la tramuntana. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ho ha anunciat des de Tremp, a l'espera de poder parlar amb la ministra de Defensa, Margarita Robles. El president ha fet una crida a la ciutadania a no desplaçar-se a l'Empordà mentre el foc continuï descontrolat. "L'incendi està actiu, no està controlat i és de dimensions importants", ha explicat, i ha demanat als ciutadans que viuen a la zona que facin cas de les recomanacions de Protecció Civil i els Bombers i respectin les ordres de confinament.
També ha insistit als veïns de l'Àrea Metropolitana de Barcelona que no vagin a passar el cap de setmana a les zones afectades al Baix Empordà, el Gironès o el Pla de l'Estany, fins que les autoritats no els ho diguin i sigui segur el desplaçament. "De moment, demano que es respectin les indicacions i que no es desplacin ningú perquè no es reuneixen les condicions de seguretat", ha afirmat Illa, que ha confiat que amb la bona feina dels cossos d'emergències i el vent ajudin en les tasques d'extinció.
Els Bombers han activat un ampli dispositiu i les flames afecten ja 250 hectàrees. L'avís de l'incendi s'ha rebut a les 9.17 hores d'aquest divendres i, en un primer moment, s'han desplaçat fins a la zona una quinzena de dotacions, que a poc a poc s'han anat ampliant fins a les 64 que hi treballen en aquests moments donada la complexitat del foc. El cap d'operacions dels Bombers de la regió de Girona, Ferran García, ha confirmat que el foc està "fora de capacitat d'extinció".
Diversos municipis, confinats
Des de les 10.30 hores del matí, Protecció Civil ha enviat els primers missatges d'alerta a diversos nuclis de població propers a Sant Pol, entre els quals hi ha el mateix Sant Pol, una casa de colònies, els barris de Monells i Sant Sadurní de l'Heura i la urbanització Vall Repòs de Santa Cristina d’Aro -que més tard també s'ha acabat desallotjant-. La quarta ordre, a les 14 hores, ha inclòs ja set municipis:
- Calonge i Sant Antoni
- Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró
- Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura
- Forallac
- La Bisbal d'Empordà
- Llagostera
- Santa Cristina d'Aro