Una incidència amb la connexió a internet i de telefonia ha deixat sense servei la línia del 061 el matí d'aquest dissabte. Així n'han informat fonts del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han detallat que sí que era possible contactar amb aquest servei via xat o via e-mail.

Així, fins que no s'ha recuperat a les 13:30 hores, han recomanat a la ciutadania utilitzar el 112 en cas d'emergència sanitària. Alhora, han demanat a la població esperar unes hores per a consultes no urgents.