Dues incidències a Castellbisbal i Fabra i Puig alteren la circulació a l'R4, l'R7, l'R8 i l'R3

Dues incidències alteren els serveis de l'R4, l'R7, l'R8 i l'R3. La primera està localitzada a l'estació de Castellbisbal i obliga a circular per via única a l'R4 entre aquesta estació i la de Molins de Rei. Això fa que circulin dos trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'Hospitalet de Llobregat. La mateixa avaria provoca que els trens de l'R8 també circulin per via única per l'estació de Castellbisbal i pot provocar afectacions a la circulació de l'R7. En segon lloc, una segona incidència a l'estació de Fabra i Puig fa que els trens de l'R3, l'R4 i l'R7 puguin romandre aturats i augmentar el seu pas de recorregut a mesura que s'acostin al tram afectat. Tècnics d'Adif treballen per resoldre les dues incidències.