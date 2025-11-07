El CAP de les Corts de Barcelona passa a dir-se «Ernest Lluch» en homenatge a l'exministre

El president de la Generalitat, Salvador Illa, i la ministra de Sanitat, Mónica García, han reivindicat aquest divendres la figura de l'exministre Ernest Lluch, assassinat fa 25 anys per ETA. Així ho han fet durant l'acte de canvi de nom del centre d'atenció primària (CAP) del barri de Les Corts de Barcelona, que ha passat a dir-se Ernest Lluch, en homenatge al polític. En les seves intervencions, tant el president com la ministra han destacat l'impuls de la llei general de sanitat de 1986, que va donar lloc a l'actual sistema sanitari espanyol, i el seu "compromís" amb la democràcia. També ha intervingut la filla de l'exdirigent socialista, Rosa Lluch, que ha agraït el gest, però ha defensat que "necessitem més".\r\n\r\nL'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha instat totes les "forces democràtiques" a "honorar el llegat" de l'exministre socialista. En aquest sentit, ha recordat com el govern valencià de Carlos Mazón "va decidir eliminar el seu nom d'un complex sanitari" a València. "El temps posa cadascú al seu lloc. Mazón ja no és president i la figura d'Ernest Lluch cada dia és més gran", ha reblat el batlle.\r\n