El català serà inclòs com a matèria d'ensenyament a les escoles europees

El català arriba a les escoles europees. Així s'ha aprovat aquest dijous al Consell Superior de les Escoles Europees a petició del Govern espanyol i amb l’oposició d’Itàlia. L’acord aprovat avui permet introduir el català com a assignatura optativa des dels quatre anys.

Les Escoles Europees són centres educatius pells fills dels funcionaris de les institucions de la Unió Europea (UE). Estan pensades per garantir una educació en la llengua materna dels alumnes, sempre que sigui oficial en la UE, i alhora l'aprenentatge de quatre idiomes oficials més durant la seva etapa escolar.

El català ara serà una d'aquestes quatre llengües. A més, els centres imparteixen també com a assignatures optatives altres llengües nacionals, anomenades ONL, que no són oficials a la UE, per exemple el maltès o el gaèlic.

Les escoles europees es troben principalment a ciutats europees amb una forta presència d’institucions europees. N'hi ha a Brussel·les, Luxemburg, Frankfurt o Munic.

El dilluns passat es va signar l'acord administratiu que permetrà als representants espanyols expressar-se oralment en les llengües oficials, entre elles el català, a les sessions plenàries del Comitè Econòmic i Social Europeu, com ja passava al Consell de la UE.​