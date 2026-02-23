El SEM rescindeix el contracte amb Eliance i cedeix els dos helicòpters a SAF

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha rescindit el contracte amb l'empresa Eliance, que fins ara prestava el servei aeri medicalitzat amb bases a Girona i Móra d’Ebre. Es tracta de dos dels quatre helicòpters que inclou el sistema sanitari públic català. El Departament de Salut ha exposat les "dificultats" d'Eliance per complir un contracte que "estableix l'obligació de substituir els aparells quan aquests entren en manteniment o es produeix una incidència tècnica". El SEM ha aprovat un contracte d'urgència per cedir aquests dos helicòpters a SAF, que d'aquesta manera passa a encarregar-se dels quatre aparells.
Així doncs, a partir d'aquest dilluns SAF ha començat a operar el tercer helicòpter medicalitzat, el que té base a Girona, i ha començat la contractació i formació dels professionals necessaris per iniciar el servei amb el quart aparell. Salut preveu que la nova aeronau pugui començar a operar en poques setmanes, durant el mes de març. Fins a la posada en marxa del quart helicòpter, el SEM desplegarà un dispositiu de contingència que preveu la reubicació estratègica dels tres que estan operatius, a més a més d'un reforç terrestre amb ambulàncies medicalitzades addicionals.
Així, fins a disposar del quart helicòpter, els tres disponibles se situaran a la Seu d'Urgell, Girona i Reus. Aquest moviment, afirma el Departament, "permetrà garantir l'assistència a les zones més allunyades del territori". Salut afegeix que, en paral·lel, el SEM iniciarà una nova licitació per a l'adjudicació definitiva del servei dels quatre helicòpters medicalitzats a Catalunya, que es preveu que es pugui posar en marxa durant el 2027.
Segons dades que ofereix l'executiu català, el SEM disposa actualment de 444 unitats al territori, distribuïdes estratègicament "per tal de donar una resposta sanitària correcta i dotar el país de la màxima equitat". Els quatre helicòpters medicalitzats formen part d'aquest contingent.
Un any després
Fa tot just un any es feia palesa la indignació per la gestió dels helicòpters medicalitzats. A principis de 2025, la base del SEM a Tremp, al Pallars Jussà, va perdre el vehicle assignat, que va ser traslladat a Sabadell per suplir la baixa del seu helicòpter, en tasques de manteniment.
El contracte amb Eliance, l'empresa concessionària del servei, detallava que s'ha de portar un vehicle de substitució sempre que es facin aquestes tasques, però no s'estava complint, fet que va portar el Pirineu a estar gairebé un mes sense helicòpter.