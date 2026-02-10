Salut activa canvis al sistema sanitari prioritzant la col·laboració entre hospitals

En els pròxims 25 anys, el nombre de persones majors de 74 anys creixerà un 80% i el de centenàries es multiplicarà per 4,5. “Si no es modifiquen les dinàmiques actuals, els ingressos hospitalaris augmentarien un 10% en sis anys i, en un horitzó de setze anys, superarien el milió anual”. Són les conclusions de la directora general de Planificació en Salut, Aina Plaza. Per això, Salut reorganitzarà el sistema sanitari català creant 30 Àrees Integrades de Salut (AIS), que substituiran les 43 àrees de gestió actuals.
A la pràctica, les noves AIS reforçaran la col·laboració entre hospitals, l'atenció domiciliària i la salut mental comunitària. Al març es posaran en marxa proves pilot que duraran un any i serviran per testar fórmules d'atenció integrada. En aquest sentit, ha dit que el model aposta per reforçar la intervenció comunitària des del territori i per potenciar dispositius clau per a l’atenció de proximitat.“L’objectiu ja no és disposar d’una suma de dispositius en un territori, sinó avançar cap a un treball en xarxa que connecti professionals i serveis, comparteixi coneixement i garanteixi la continuïtat assistencial sense salts ni duplicitats”, ha expressat Plaza.
L’ecosistema de les AIS inclourà equips d’atenció primària, salut pública, atenció a la salut sexual i reproductiva, salut mental comunitària, atenció intermèdia -especialitzada en geriatria i cures pal·liatives-, rehabilitació, logopèdia, atenció continuada i urgent, el Sistema d’Emergències Mèdiques, hospitals d’aguts bàsics i de referència, així com el món local i els actius comunitaris.
Cada Àrea Integrada de Salut disposarà d’una cartera de serveis territorial capaç de donar resposta a la majoria de necessitats de la població, garantint accessibilitat, equitat, resolució i resultats en salut. A més, la planificació serà descentralitzada i flexible, adaptada a les realitats territorials diverses. Plaza ha advertit que “un únic proveïdor o servei no podrà donar resposta a les necessitats d’una població cada vegada més cronificada”, fet que obliga a reforçar el treball col·laboratiu. Tot plegat s'hauria de traduir en el fet que la ciutadania notarà una reducció de gestions, visites repetides i desplaçaments evitables, amb una atenció més propera, proactiva i segura.