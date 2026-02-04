El doctor Joaquim Bellmunt és el primer metge format a Catalunya que ha estat nomenat catedràtic de la Universitat de Harvard. En una entrevista a l'ACN, assenyala que el sistema sanitari català té “oncòlegs d’alt nivell”, però que les limitacions són “bàsicament econòmiques”. Des de la perspectiva que li dona l’altra banda de l’oceà, recalca que la sanitat pública és “una joia”, mentre que als Estats Units “els grans beneficis, els obtenen les persones amb assegurances capaces d’accedir-hi”.
Amb motiu del Dia mundial del càncer, l'oncòleg parla dels avenços més importants actualment i dels que es preveu que arribin: “Tant de bo poguéssim curar el càncer, però el que intentem és que sigui una malaltia crònica amb tractaments que funcionin i que preservin la qualitat de vida dels pacients”. I és que, tot i que durant anys la societat havia esperat una cura per al càncer, els especialistes fa temps que adverteixen que, d’entrada, el càncer són moltes malalties. Per això, defensa que la combinació de múltiples estratègies de prevenció, diagnòstic i terapèutiques són el camí per reduir l’impacte de la malaltia i convertir-la en crònica en moltes situacions.
La ciència i les polítiques sanitàries han augmentat la supervivència de molts pacients i n’han augmentat la qualitat de vida, però el Dia mundial del càncer, el 4 de febrer, serveix per sensibilitzar i recordar els grans reptes que encara hi ha per endavant d'aquesta malaltia amb un fort impacte per a les persones i les famílies. En aquest sentit, Bellmunt destaca l’accés universal a la sanitat pública catalana i elogia la formació i expertesa dels oncòlegs que hi treballen, preguntat per com veu el sistema sanitari des d’un de tan diferent com el dels Estats Units.
El problema del sistema sanitari a Catalunya, segons un catedràtic de Harvard
Ara bé, Bellmunt -que ha col·laborat amb el Departament de Salut com a assessor expert en guies oncològiques- assenyala que les limitacions amb què es troba el sistema sanitari són “bàsicament econòmiques”, sobretot a l’hora de finançar nous fàrmacs oncològics, que tenen un cost molt elevat, i constata que “les organitzacions sanitàries han d’optimitzar els seus pressupostos”. El doctor apunta que hi ha un decalatge d’un any i mig o dos perquè un medicament oncològic aprovat arribi al sistema públic -alguns pacients hi poden accedir via assajos clínics o demanar-lo de forma individual a través del procés per a situacions especials-. “Aquí (als Estats Units), tant pagues, tant reps. A Espanya, el que passa és que no es pot tenir accés a tots els nous medicaments perquè ho tenim més repartit”, diu.
Els pròxims avenços contra el càncer
Pel que fa als avenços que s’esperen en recerca, Bellmunt subratlla que s’està investigant molt en la biòpsia líquida, un test de sang que permet detectar ADN tumoral circulant. Amb sofisticades tècniques de seqüenciació, aquesta anàlisi permet identificar tumors d’una forma no invasiva i molt precoç -quan no es poden detectar amb altres proves- i decidir el tractament més adequat per al pacient en cada moment, d’acord amb les característiques del tumor.
“Un dels grans problemes del càncer és la capacitat de mutació de les cèl·lules. Comences a tractar un pacient i elimines la gran majoria de les cèl·lules malignes, però en poden quedar algunes de resistents i aquestes són les que després tornen a proliferar. La biòpsia líquida ens permetrà captar l’evolució progressiva dels tumors”, avança sobre aquesta eina que ja és una realitat clínica, tot i que de forma limitada, de moment, a alguns càncers i indicacions concretes.
En el camp dels tractaments, algunes teràpies han revolucionat el pronòstic del càncer. Si fa dècades els oncòlegs disposaven de poc més que la quimioteràpia, la radioteràpia i la cirurgia, cada vegada compten amb moltes més opcions, com la immunoteràpia -que estimula el mateix sistema immunitari perquè elimini les cèl·lules tumorals- o les dianes terapèutiques -que ataquen característiques moleculars o genètiques específiques del tumor-. La combinació d’aquestes estratègies obre noves oportunitats per als pacients.