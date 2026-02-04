Catalunya diagnostica 43.633 càncers el 2025 amb una supervivència del 60%

Durant el 2025 es van diagnosticar 43.633 nous casos de càncer i van morir 17.696 persones, segons dades detallades pel Departament de Salut amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer. De les defuncions, 10.259 van ser d'homes i 7.437 de dones. Salut ha consolidat la biòpsia líquida com a prova diagnòstica per millorar el tractament de precisió en determinats casos de càncer de pulmó. És una tècnica implementada fa un any i que ha beneficiat al voltant de 200 pacients. En concret, es tracta d’una prova que analitza l’ADN tumoral a partir d’una mostra de sang i facilita l’accés a diagnòstics moleculars d’alta complexitat. Pot ajudar a orientar el tractament en situacions clíniques concretes.
Salut ha explicat que en el primer any d’aplicació de la biòpsia líquida es fa una avaluació dels resultats per conèixer l’impacte real i valorar, “si escau, una possible ampliació d’indicacions clíniques en el futur”. El Campus Vall d’Hebron és el centre de referència a Catalunya i, en aquest marc, s’ha creat una unitat conjunta Hospital Universitari Vall d’Hebron-Vall d’Hebron Institut d’Oncologia, amb un circuit centralitzat amb derivació de mostres.
El departament ha ressaltat que amb la incorporació d’aquesta tècnica es “reforça” el model d’oncologia de precisió impulsat a Catalunya. Precisament, el Programa d’oncologia de precisió a Catalunya, impulsat pel Servei Català de la Salut el juliol del 2021, ha dut a terme 51.800 determinacions moleculars en aquest període, la majoria a partir de mostres de teixit tumoral, incloent-hi més de 20.300 estudis en tumors sòlids.
El càncer continua sent una de les principals causes de malaltia i mortalitat, ha destacat el departament que dirigeix Olga Pané. Dels 43.633 casos detectats l’any passat, 24.482 van ser en homes i 19.151 en dones. Els tumors més freqüents segueixen sent el càncer de pròstata, colorectal i de pulmó en els homes i el càncer de mama, colorectal i de pulmó en les dones. El de pulmó es manté com el de més mortalitat en ambdós gèneres.
D’altra banda, Salut ha concretat que la supervivència relativa dels pacients al cap de cinc anys és del 66,1% en les dones i del 54,2% en els homes. En canvi, amb una detecció precoç, la supervivència condicional al cap de deu anys supera el 80%.