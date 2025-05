El temps d'aquest dijous 15 de maig: els ruixats van minvant sense desaparèixer del tot

El temps millora, però no fa net del tot. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apunta a una jornada amb sol i núvols al matí que, a partir de primera hora de la tarda, es traduirà en aigua, sobretot en punts de muntanya i de l'interior.

Fins al migdia el cel estarà bastant ennuvolat a la meitat sud per núvols alts i mitjans, mentre que a la resta estarà poc ennuvolat. A partir del final del matí s'esperen alguns ruixats, sobretot a punts de muntanya del Pirineu, Prepirineu i prelitoral.

A la tarda, tan sols el nord-est del país i el sud-oest mantindran algunes clarianes acompanyades de núvols. A la resta del país hi haurà ruixats que en general, seran d'intensitat feble o localment moderada i acumularan quantitats entre minses i poc abundants. Localment, aniran acompanyats de tempesta i no es descarta que també de calamarsa. El Meteocat no ha emès cap avís per intensitat de pluja.

Barcelona començarà el dia amb uns 15 graus de mínima que s'estiraran fins als 25 a la tarda. A Girona la jornada tindrà vuit graus de mínima que arribaran als 27 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de deu graus que pujarà fins als 26 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrencarà amb tretze graus que creixeran fins als 25 °C a la tarda.