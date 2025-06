El temps d'aquest dilluns 23 de juny: una revetlla de Sant Joan passada per aigua?

La revetlla de Sant Joan estarà passada per aigua en gairebé una desena de comarques. Específicament la zona nord del país, als Pirineus i Prepirineus, que a partir del migdia i de cara a la tarda patiran certs ruixats. El Meteocat ha emès diverses alertes per tempestes i forts ruixats, però el que més preocupa és la calor entre les dotze del migdia i les sis de la tarda. Pel que fa a la pluja, les comarques de la Vall d'Aran, l'Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, l'Alt Urgell, el Solsonès, la Cerdanya, el Berguedà, el Ripollès i el Lluçanès són les afectades.

Cal patir per aquests ruixats? No gaire, però poden perjudicar algunes revetlles. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), les precipitacions seran d'intensitat entre feble i moderada i acumularan quantitats minses o puntualment poc abundants de precipitació. Aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa. A la resta de Catalunya, cap ruixat a la vista.

#PrediccióDemà



☀️ Ambient majoritàriament assolellat al matí.

🌦 Tarda amb núvols alts i alguns ruixats.

🌡️ Temperatura lleugerament més alta.



Per a més detalls, podeu consultar el pronòstic a: 👇https://t.co/GD715EbTNx pic.twitter.com/IXCWsH24VI — Meteocat (@meteocat) June 22, 2025

El principal problema serà tornar a combatre la calor. Des del Meteocat han avisat que les temperatures màximes seran les mateixes o similars a les d'aquest diumenge, és a dir, altes. Al matí dominarà l'ambient assolellat, encara que arribaran algunes bandes de núvols alts i prims pel sud.

A partir del final del matí creixeran nuvolades al Pirineu, Prepirineu i massís del Port, on quedarà molt ennuvolat (i allà és on hi haurà els ruixats citats anteriorment). Pel que fa a la tarda arribaran al nord de la Catalunya central i també se'n formaran aïlladament a altres punts de la serralada prelitoral. Per altra banda, augmentarà la nuvolositat de tipus alt durant la tarda de sud cap a nord.

Aquest dilluns Barcelona començarà el dia amb uns 25 graus de mínima que s'estiraran fins als 32 a la tarda. A Girona la jornada tindrà 18 graus de mínima que arribaran als 34 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de 21 graus que pujarà fins als 39 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb 22 graus que creixeran fins als 30 °C a la tarda.