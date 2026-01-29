Els usuaris de Rodalies rebutgen la presència del PP a la manifestació: «No són benvinguts»

L'Associació Promoció del Transport Públic, una de les principals entitats convocants de la manifestació del 7 de febrer per la crisi a Rodalies, ha rebutjat la presència del PP. En un comunicat a través de xarxes socials, l'entitat ha dit que la convocatòria també serveix per assenyalar els principals culpables de la crisi ferroviària i que un d'ells és el PP: "Són responsables d'anys de desinversions a Catalunya". Per aquest motiu, l'Associació adverteix els populars que "en cap cas són benvinguts": "Volen participar fent un acte interessat de propaganda, hipocresia i provocació". Altres partits, com Junts, ERC, els Comuns o la CUP, ja han comunicat que tenen previst assistir a la manifestació.\r\n\r\n\r\n\r\n⚠️ No podem permetre que partits com el PP, responsables d'anys de desinversions a Catalunya, instrumentalitzi i intenti parasitar una manifestació unitària, transversal i de país, convocada i promoguda per plataformes d'usuaris del transport públic i la societat civil. pic.twitter.com/zfcpunFu7x\r\n— PTP ~ Associació Promoció del Transport Públic (@transportpublic) January 29, 2026\r\n\r\n\r\n \r\n