Un estudi determina que la telemedicina redueix a un 54% la mortalitat en insuficiència cardíaca crònica

Un estudi liderat per l'Hospital Universitari de Bellvitge i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL) determina que la telemedicina permet reduir a un 54% la mortalitat cardiovascular en insuficiència cardíaca crònica. Es tracta d'un sistema en què el pacient incorpora dades sobre els seus valors a una app a través d'un mecanisme que incorpora monitoratge i intervenció a distància, i que ha suposat una reducció del 70% dels episodis de descompensació. L'estudi, en què també hi ha participat el Centre d'Investigació Biomèdica en Xarxa de Malalties Cardiovasculars (CIBERCV), s'ha publicat aquest mateix dimecres a la revista The Lancet Digital Health, i suposa un pas endavant a l'hora de prevenir situacions de risc.