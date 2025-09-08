Festiu del 8 de setembre: per què 109 municipis de Catalunya fan festa aquest dilluns?

Aquest dilluns molts alumnes catalans tornen a escola, però no tots. També molts treballadors van a la feina, però alguns tenen un cap de setmana una mica més llarg. I és que encara que no sigui de coneixement general, el 8 de setembre és sinònim de dia festiu a 109 municipis catalans, a més d'altres pobles del País Valencià i les Illes Balears. A Andorra, per altra banda, és el Dia de la Meritxell, festa a tot el país.
Però, per què és festa en alguns pobles dels Països Catalans aquest dilluns? Doncs hi ha dos motius. El primer és el cas de municipis en festes majors, com els casos de les Borges Blanques, Gandesa, Montblanc o Sabadell. La segona excepció fa referència a celebracions d'origen religiós, com són els casos de Berga amb la Gala de Queralt o a Puigcerdà amb la Mare de Déu de la Sagristia. Fins i tot hi ha municipis que combinen els dos casos, com les Festes de la Cinta de Tortosa o les Festes del Tura d'Olot.
Així doncs, hi ha un total de deu capitals de comarca on aquest dilluns és festa. Són Sabadell, Berga, les Borges Blanques, Gandesa, Montblanc, Olot, Puigcerdà, Tortosa, Tremp i Vielha. Altres municipis catalans on el 8 de setembre és festiu són Agramunt, Castell-Platja d'Aro, Guissona, Horta de Sant Joan, la Jonquera, Mont-roig del Camp, Sant Adrià de Besòs, Sant Quirze del Vallès, Sant Sadurní d'Anoia i Viladecans.
El festiu comporta que una part dels alumnes catalans comencin les classes un dia més tard que la resta del país. A més, per a molts municipis suposa un doble festiu en la mateixa setmana, ja que dijous és 11 de setembre, Diada nacional de Catalunya.
109 municipis de Catalunya amb festiu el 8 de setembre
- Ger
- Puigcerdà
- Olot
- les Preses
- Llocalou
- la Vall de Bianya
- la Canya
- els Hostalets d'en Bas
- Joanetes
- el Mallol
- la Pinya, la
- Puigpardines
- Sant Esteve d'en Bas
- Sant Privat d'en Bas
- Juià
- Gombrèn
- Sant Pau de Segúries
- Anglès
- Breda
- Vidreres
- Castellar de la Ribera
- Olius
- la Jonquera
- Solsona
- Montoliu de Lleida
- Seròs
- Sunyer
- les Borges Blanques
- Bovera
- Juncosa
- Agramunt
- Guissona
- Montgai
- Alberola
- Tiurana
- Gàrzola
- Ansovell
- Josa de Cadí
- Bar
- Torà de Tost
- la Parròquia d'Hortó
- Pont de Molins
- la Farga de Moles
- Ribera de Cardós
- Tremp
- Es Bòrdes
- Canejan
- Vielha
- Barruera
- Cardet
- Cóll
- Durro
- Saraís
- Castellnou de Seana
- la Pobla de Montornès
- les Borges del Camp
- Cambrils
- Mont-roig del Camp
- Pratdip
- Montblanc
- la Bisbal de Falset
- la Morera de Montsant
- Aldover
- Benifallet
- Tortosa
- els Reguers
- Vinallop
- la Ràpita
- la Fatarella
- Gandesa
- Horta de Sant Joan
- Sant Adrià de Besòs
- Sant Andreu de la Barca
- Viladecans
- Llerona
- Llinars del Vallès
- Sant Celoni
- Santa Maria de Martorelles
- Sabadell
- Sant Quirze del Vallès
- Sentmenat
- Castell-Platja d'Aro
- Caldes d'Estrac
- Canet de Mar
- Palafolls
- Folgueroles
- les Masies de Voltregà
- la Gleva
- Vinyoles i Conangell
- la Torre d'Oristà
- Sant Hipòlit de Voltregà
- Sant Sadurní d'Osormort
- Sant Vicenç de Torelló
- Santa Eugènia de Berga
- Santa Eulàlia de Riuprimer
- Viladrau
- Sant Sadurní d'Anoia
- Torrelles de Foix
- Jafre
- l'Estany
- Gaià
- Calaf
- Pals
- Montmaneu
- Vilanova del Camí
- Berga
- Capolat
- Montmajor
- Saldes