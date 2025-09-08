Illa reivindica la millora educativa "amb vocació d'excel·lència" en l'inici de curs

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha desitjat un bon inici de curs 2025-2026 als estudiants de Catalunya i ha reivindicat el compromís del Govern amb la millora educativa "amb vocació d'excel·lència", ja que considera que hi ha camí per recórrer. En una visita aquest dilluns a l'Escola Ponent de Granollers juntament amb la consellera d'Educació i FP, Esther Niubó, ha destacat que aquest curs comença amb un increment de docents, reduint la ràtio d'alumnes per aula, cosa que veu com un "indicador de qualitat", per dedicar més atenció als alumnes.\r\n