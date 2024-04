La Grossa del divendres: comprova el resultat del sorteig d'avui 12 d'abril de 2024

La Grossa del divendres és el joc de loteria setmanal de Loteries de Catalunya. Després de l'èxit aconseguit amb la Grossa de Cap d'Any, la de Sant Jordi i la de Sant Joan, cada divendres se celebra un sorteig en què només es premia un número, a banda de tres reintegraments.

Graella de premis de La Grossa del divendres 12 d'abril

Aquí tens tots els números premiats:

Categoria premis Coincidències Premi per bitllet Premi extraordinari 78521 - Sèrie: 19 300.000 € Premis 78521 50.000 € 7852X 500 € X8521 500 € 785X1 53 € 7X521 53 € 785XX 50 € XX521 50 € 78X21 12 € 78XX1 9 € 7XX21 9 € 78XXX 6 € XXX21 6 € 7XXX1 6 € 7XXXX 3 € XXXX1 3 €

Sorteig de la Grossa del divendres: com jugar

El sorteig se celebra cada divendres a les 21:00 del vespre. Tots els participants poden jugar-hi en format virtual des de casa seva comprant els bitllets per internet o en els terminals dels punts de venda. En total, es posen a la venda 100.000 números (del 00000 al 99999). Els jugadors es poden abonar a 2, 4, 8 o 12 sortejos consecutius. Tots els premiats tenen un termini de 90 dies per anar a cobrar el premi.

Premis de la Grossa del divendres: quant es pot guanyar?

La Grossa del divendres ha augmentat la quantitat del seu premi setmanal a 50.000 euros per número. Ara també inclou la sèrie, oferint un premi de 300.000 euros si s'encerta tant el número com la sèrie. El premi de La Grossa, si no encertes la sèrie, és de 50.000 euros. També els bitllets amb el número anterior i posterior tenen recompensa: s'emporten 500 euros amb cadascun d'aquests.

Tal com passa en altres sortejos, també tenen premi els bitllets que comparteixen les últimes xifres amb el guanyador. Així, si coincideixen les tres primeres o últimes es guanyen 50 euros; en el cas de les dues primeres o últimes, 6 euros; per la primera o darrera xifra, 3 euros.

Nota: Nació no es fa responsable de qualsevol error que pugui existir en aquesta publicació. La llista oficial de números premiats és la que proporciona Loteries de Catalunya.