L’empresa de moderació de continguts de Meta a Barcelona acomiadarà 2.059 treballadors

Els representants dels treballadors de l'empresa Telus Digital, que prestava serveis de moderació de continguts per Facebook i Instagram a Barcelona, han pactat l’acomiadament de 2.059 treballadors, segons ha informat aquest dilluns CCOO. El sindicat ha detallat que el 95% de la plantilla que ha participat en la consulta ha ratificat l’entesa per aplicar aquest ERO. Segons recull el principi d’acord, els empleats acomiadats rebran 33 dies per any treballat, garantia de recol·locació si l’activitat torna a la capital catalana, 250 euros pel trasllat a una nova ciutat i el cobriment del primer mes de lloguer, indemnització mínima garantida per a les persones amb menys antiguitat (1.500 euros) i pagament de plusos o bonus pendents.