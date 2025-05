Troben un home mort amb ferides d'arma blanca al barri barceloní de la Bordeta

Els Mossos d'Esquadra han informat aquest dilluns que s'ha trobat un home mort amb ferides d'arma blanca en les obres d'un edifici de nova construcció al barri de la Bordeta de Barcelona.

Concretament, el lloc on s'ha identificat el cadàver, que no és un treballador de les obres, és el número 43 del carrer Constitució de Barcelona, al parc de Can Batlló. El cos s'ha localitzat en una zona on s'emmagatzemen materials per a la construcció d'aquesta promoció d'habitatge cooperatiu.

Fins al lloc s'han desplaçat efectius dels Mossos i de diversos cossos d'emergències. De moment, el cos policial català només confirma la troballa del cos, i hi ha una investigació oberta per aclarir les causes del succés.