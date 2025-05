S'enfonsen dos vaixells turístics a la Xina per les fortes tempestes i provoquen almenys tres morts i 60 ferits

Almenys tres persones han mort i 60 més han resultat ferides per l'enfonsament de dos vaixells turístics a la ciutat xinesa de Qianxi, situada a la província de Quizhou, mentre continuen les tasques de recerca i rescat. L'incident ha tingut lloc aquest diumenge al voltant de les 16:40 hores (hora local), quan es van produir fortes tempestes, la qual cosa va provocar que dos dels creuers bolquessin, segons ha informat l'agència de notícies xinesa Xinhua. El president de la Xina, Xi Jinping, ha ordenat fer "tot el possible" per buscar i rescatar a les persones que van caure a l'aigua, atendre els ferits amb tots els esforços i gestionar adequadament les seqüeles de les víctimes i brindar consol a les seves famílies.