El temps d'aquest dimarts 6 de maig: pluges acompanyades d'un termòmetre en descens

La setmana continua mantenint la pluja. La previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) apunta a una jornada de cel ennuvolat en general, que anirà acompanyat de precipitacions arreu del territori.

Tot i que durant el dia hi haurà algunes clarianes transitòries i al final del dia la nuvolositat minvarà, la tònica general la marcaran les pluges. Fins a migdia, aquestes se centraran a la meitat est del país i punts de la resta de la Catalunya Central i del litoral i del prelitoral central. A partir de migdia també s'esperen ruixats i xàfecs en aquestes zones, així com a la resta del Pirineu, Prepirineu i en altres punts del nord de la depressió Central i Camp de Tarragona. És possible que siguin de forta intensitat de matinada i durant la tarda, per això el Meteocat ha activitat un avís per intensitat de pluges.

Pel que fa a la temperatura, el descens serà entre lleuger i moderat, però la màxima baixarà acusadament a punts de la meitat oest. La cota de neu voltarà entre els 1.500 i els 1.700 metres i els gruixos de neu podran ser molt abundants per sobre de 2.100 metres (entre 10 i 40 cm) a punts del Prepirineu i del Pirineu oriental.

Aquest dimarts Barcelona començarà el dia amb uns 14 graus de mínima que s'estiraran fins als 19 a la tarda. A Girona la jornada tindrà vuit graus de mínima que arribaran als 19 graus de màxima. A Lleida, el dia també començarà amb un valor mínim de set graus que pujarà fins als 19 °C de màxima. I a Tarragona, el matí arrancarà amb onze graus que creixeran fins als 21 °C a la tarda.